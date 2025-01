Lara Flynn Boyle: David Lynch war „der Willy Wonka der Filmbranche“

Naomi Watts, Lara Flynn Boyle und Mädchen Amick gedenken David Lynch.

Mit dem Tod von David Lynch im Alter von 78 Jahren hat die Welt einen der einflussreichsten Filmemacher der letzten Jahrzehnte verloren. Sein unverkennbarer Stil, in dem Traum und Albtraum zu verschmelzen schienen, seine surrealen Erzählungen und seine Fähigkeit, emotionale Tiefen in ungewohnte Bilder zu packen, haben die Film- und Fernsehlandschaft für immer geprägt. Schauspieler:innen, die eng mit ihm arbeiteten, haben nun den Mann gewürdigt, den sie als Visionär am Filmset kennengelernt haben.

Lara Flynn Boyle, Naomi Watts und Mädchen Amick nehmen Abschied von David Lynch

Lara Flynn Boyle, bekannt durch ihre Rolle der Donna Hayward in „Twin Peaks“, fand emotionale Worte für ihren ehemaligen Mentor: „Er war der Willy Wonka der Filmbranche“, sagte sie gegenüber der Branchennewsseite „Deadline“. „Ich habe das Gefühl, dass ich das goldene Ticket bekommen habe, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Die Welt wird ihn sehr vermissen.“

Naomi Watts: „Er hat mich bekannt gemacht“

Naomi Watts, die durch David Lynchs „Mulholland Drive“ weltweit berühmt wurde, drückte ihre Dankbarkeit auf Instagram aus: „Mein Herz ist gebrochen. Mein Kumpel Dave … Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein ohne ihn. Sein kreatives Mentoring war wirklich kraftvoll.“

Watts, die die Doppelrolle von Betty Elms und Diane Selwyn in dem legendären Film spielte, erinnerte sich daran, wie David Lynch ihre Karriere aufs nächste Level brachte: „Er hat mich bekannt gemacht. Die Welt, in die ich seit über zehn Jahren einzudringen versuchte, indem ich links und rechts bei Vorsprechen durchfiel.“ Sie beschrieb Lynch als „einen neugierigen Mann, der vor Licht strahlte, Worte aus einer anderen Zeit sprach und mir ein besonderes Gefühl des Glaubens an mich selbst gab, das ich noch nie zuvor erlebt hatte.“

„Jeder gemeinsame Moment war von einer Präsenz erfüllt, die ich selten gesehen oder gekannt habe“, fügte sie hinzu. „Wahrscheinlich, weil er in einer anderen Welt zu leben schien, ich schätze mich sehr glücklich, ein kleiner Teil davon gewesen zu sein. Und David lud alle ein, durch seine exquisiten Erzählungen, die das Kino auf ein neues Niveau hoben und Generationen von Filmemachern auf der ganzen Welt inspirierten, einen Blick in diese Welt zu riskieren.“

Mädchen Amick: „Er war mein Fixstern“

Auch Mädchen Amick, die als Shelly Johnson in „Twin Peaks“ glänzte, äußerte sich tief bewegt über den Tod von David Lynch: „Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, um den Verlust eines meisterhaften Genies, aber vor allem eines einfach wunderbaren Menschen auszudrücken“, sagte sie in einer Erklärung auf Instagram.

„David Lynch war mein Mentor. Was für ein Glück hatte ich? Er war auch mein lieber Freund. Immer für eine zufällige Kontaktaufnahme oder einen lebensverändernden Ratschlag da. Er war mein Fixstern. Er hat mich aufwachsen sehen. Er hat gesehen, wie ich Mutter wurde. Er hat mich angefeuert, als ich auf den Regiestuhl stieg.“

Mit bewegenden Worten schloss sie: „Ich werde die langen Gespräche, die wir in seinem Haus geführt haben, in meinem Herzen bewahren. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Wir haben uns immer inspiriert. Ich werde dich vermissen, David. Und wir sehen uns auf der anderen Seite.“

Ein Vermächtnis für die Ewigkeit

David Lynchs Familie äußerte sich in einer Erklärung zu seinem Tod, der mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Lungenemphysem eintrat: „Mit tiefem Bedauern geben wir, seine Familie, den Tod des Menschen und Künstlers David Lynch bekannt. Es klafft jetzt ein großes Loch in der Welt, da er nicht mehr unter uns weilt. Aber wie er sagen würde: ‚Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch.‘ Es ist ein wunderschöner Tag mit goldenem Sonnenschein und blauem Himmel.“