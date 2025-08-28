Denzel Washington über Filme: Warum der Hollywood-Star keine mehr schaut

Netflix legt neue Regeln für den Einsatz von generativer KI fest

Denzel Washington hat in einem neuen Interview überraschend erklärt, dass er Filme mittlerweile meidet, trotz jahrzehntelanger Karriere und zahlreicher Erfolge. Warum das so ist, führte der Schauspieler aber auch in dem Gespräch aus.

Denzel Washington über seine Filmmüdigkeit

„Ich schaue keine Filme, Mann. Ich gehe nicht ins Kino, ich schaue keine Filme. Wahrscheinlich, weil ich sie selbst mache. Ich bin müde von Filmen“, sagte der 70-Jährige in einem Gespräch mit Regisseur Spike Lee und A$AP Rocky für „GQ“. Washington, der auf mehr als 50 Filmbeteiligungen zurückblickt, reagierte damit auf eine Frage von A$AP Rocky nach seinen Lieblingsfilmen.

Denzel Washington spricht über Oscars und Preise

Oscar-Preisträger Washington, bekannt aus „Glory“ (1989) und „Training Day“ (2001), wiederholte außerdem im Interview, dass er seine eigenen Filme nicht erneut ansehen würde.

Auch der Bezug zu Auszeichnungen ist für ihn nebensächlich: „Ich mache das nicht für Oscars. Man kriegt den Preis, Gott gibt die Belohnung“, so Denzel Washington. Seine beiden Academy Awards bewahre er schlicht „neben dem anderen auf“.

Neuer Thriller „Highest 2 Lowest“: Washington als mächtiger Musikproduzent

Das Interview führten Spike Lee und A$AP Rocky mit Denzel Washington, weil Lee einen Film mit dem Musiker und Washington auf die Beine gestellt hat. Der Titel: „Highest 2 Lowest“. Dieser startete am 15. August in ausgewählten Kinos und ist ab 5. September auf Apple TV+ verfügbar. Lee zeigt Denzel Washington darin als Musikmogul, der in einen moralisch herausfordernden Entführungsfall gerät.

Es handelt sich um eine Neuinterpretation des japanischen Krimiklassikers „Zwischen Himmel und Hölle“ von Akira Kurosawa. Im Interview scherzte Washington über seine lange Karriere und die schiere Anzahl seiner Filme, nannte sie „zu viele“, was ein Blick auf die über 50 Einträge auf der Film-Datenbank IMDb bestätigt.

Große Rollen, große Bühne: Washingtons Weg in Hollywood

Denzel Washington zählt zu den bedeutendsten Schauspielern seiner Generation. Besonders prägend sind seine Darstellungen realer Persönlichkeiten, etwa Steve Biko in „Schrei nach Freiheit“ (1987) und Malcolm X im gleichnamigen „Malcolm X“ (1992). Er ist zweifacher Oscarpreisträger und regelmäßig am Broadway tätig.