„Highest 2 Lowest“: A$AP Rocky ist im neuen Film von Spike Lee dabei

Neben ihm am Start: Denzel Washington und auch Ice Spice.

Auf dem Red Sea International Film Festival hat Spike Lee über seinen kommenden „Highest 2 Lowest“ gesprochen und dabei auch neue Details bekannt gegeben. Eine Info die aufhorchen lässt: US-Musiker A$AP Rocky wird ebenfalls mitspielen.

Newcomer:innen und ein alter Bekannter

Auch bei „Highest 2 Lowest“ mit an Bord: Denzel Washington. Der wird in einer der Hauptrollen als Musikmogul zu sehen sein. Für ihn und Lee ist es seit „Mo’ Better Blues“ (1990), Malcolm X“ (1992), „He Got Game“ (1998) und „Inside Man“ der fünfte gemeinsame Film. Neben Washington wird auch Rapperin Ice Spice mitwirken – und eben A$AP Rocky. Während Rocky sein Leinwanddebüt schon 2015 im Kinostreifen „Dope“ feierte, ist es für die 24-jährige Ice Spice der erste Schritt in die Filmszene.

Welche Rollen die beiden konkret in dem Werk übernehmen werden, bleibt noch offen. Da sich der Film aber in der Musikwelt bewegt, sollten sich die zwei Film-Newcomer:innen dennoch nicht gänzlich fremd fühlen. Zumindest gab Spike Lee den Hinweis beim Festival, dass Rocky – wohl genauso wie Ice Spice – „die Hauptrolle“ hätte.

Eine Neuinterpretation des „großen Kurosawa“

Der neue Lee-Film basiert lose auf dem Krimi „High and Low“ von dem japanischen Regisseur Akira Kurosawa aus dem Jahr 1963. In dem Werk von Kurosawa geht es kurz gefasst darum, dass ein leitender Angestellter einer Schuhfirma in Yokohama Opfer von Erpressung wird, als der Sohn seines Chauffeurs versehentlich entführt wird. Spike Lee beteuert aber ausdrücklich, dass sein „Highest 2 Lowest“ keine Neuverfilmung, sondern eine Neuinterpretation des „großen Kurosawa“ sei. Immerhin würde der Streifen nun im Musikbusiness spielen und weniger mit Schuhen zu tun haben.

„Variety“ berichtet außerdem, dass Spike Lee, aka Shelton Jackson Lee, betont, dass Kurosawas Film immer schon eine Inspiration in seiner Karriere gewesen war – angefangen mit dem 1986 erschienenen „She’s Gotta Have It“. Lee ist in dieser Hinsicht vor allem seiner Zeit an der NYU-Filmschule dankbar, da ihn diese mit Filmemacher:innen wie Kurosawa bekannt machte, der ihm die Augen für vollkommen neue Perspektiven und Erzählstrukturen öffnete.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Highest 2 Lowest“ soll im Frühsommer 2025 veröffentlicht werden und wird von A24 mit Apple Original Films produziert.

Was ist mit neuer Musik von A$AP Rocky?

Eigentlich warten Fans von A$AP Rocky immer noch ein sein neues, viertes Album. Dieses verzögert sich aber immer wieder – wohl aufgrund von Leaks und dem Stress mit dem Autorisieren von Samples, wie der 36-jährige Rapper und Produzent selbst bekannt gab. Seine immer noch aktuelle Platte, TESTING, erschien 2018.