„Stopp!“ Denzel Washington konfrontiert Fotograf am roten Teppich

Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes kam es zu einer unerwarteten Auseinandersetzung zwischen Oscarpreisträger Denzel Washington und einem Fotografen. Washington, der zur Premiere von Spike Lees neuem Film „Highest 2 Lowest“ angereist war, zeigte sich zunächst irritiert, reagierte jedoch letztlich souverän auf die Situation.

Washington und der Fotograf: Eklat auf dem roten Teppich

Auf dem berühmten roten Teppich, einem festen Bestandteil des Festivals, kam es vor der Filmpremiere zu einem Zwischenfall: Während sich Denzel Washington mit Regisseur Spike Lee und Co-Star A$AP Rocky unterhielt, berührte ein Fotograf den Schauspieler, um dessen Aufmerksamkeit zu erlangen. Washington reagierte deutlich: Mit erhobenem Zeigefinger forderte er den Fotografen mehrfach mit dem Wort „Stopp!“ auf, Abstand zu halten. Als er sich abwenden wollte, griff der Fotograf erneut nach seinem Arm, woraufhin Washington sichtbar ernst wurde und erneut zur Zurückhaltung mahnte.

Seht hier einen Mitschnitt des Moments:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz des Vorfalls blieb die Stimmung im Anschluss positiv. Im Festivalpalast wurde Washington von Regisseur Spike Lee und Festivaldirektor Thierry Frémaux mit dem Ehrenpreis für seine künstlerischen Verdienste ausgezeichnet. „Das ist eine totale Überraschung für mich, deshalb bin ich ein wenig gerührt, aber ich danke Ihnen allen von ganzem Herzen“, sagte Washington laut der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr zum Film: In „Highest 2 Lowest“ spielt Washington die Hauptrolle eines Musikmoguls. Es handelt sich um eine Neuinterpretation des japanischen Krimiklassikers „Zwischen Himmel und Hölle“ von Akira Kurosawa. Das Werk wird in den USA via AppleTV+ laufen, aber auch einen Kinostart haben. Wie es für Deutschland aussieht, ist derzeit noch unklar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Denzel Washington: Eine Karriere, die es in sich hat

Denzel Washington zählt zu den bedeutendsten Schauspielern seiner Generation. Neben seiner Arbeit als Produzent ist er bekannt für Rollen in Filmen wie „Fences“ (2016), „The Book of Eli“ (2010) und „Antwone Fisher“ (2002). Besonders prägend sind seine Darstellungen realer Persönlichkeiten – etwa Steve Biko in „Schrei nach Freiheit“ (1987) und Malcolm X in „Malcolm X“ (1992). Er ist zweifacher Oscarpreisträger und regelmäßig am Broadway tätig.