A$AP Rocky freigesprochen: „Ihr habt mein Leben gerettet!“

Es ist offiziell: Auf den US-Rapper kommt keine Strafe zu. Er wurde nicht für schuldig beim Gerichtsprozess gesprochen.

Der Prozess zog sich hin. Bereits im August 2022 wurde Rakim Mayers, wie A$AP Rocky bürgerlich heißt, angeklagt. Der Vorwurf: Er soll auf seinen früheren Kumpel A$AP Relli (Terell Ephron) geschossen haben. Mehrere Wochen Gerichtsverfahren liegen jetzt hinter den verstrittenen Rappern und nun das Ergebnis: A$AP Rocky wurde für unschuldig befunden. Den Ausgang des Prozesses zelebrierte der Musiker ausgelassen.

Große Freude

Als das Urteil zugunsten von A$AP Rocky verkündet wurde, freute der sich und vermeldete in Richtung Jury: „Ihr habt mein Leben gerettet!“ Danach umarmte er die Umstehenden überschwänglich.

Auch Rihanna stand ihrem Partner zur Seite beim Verfahren. Am 29. Januar zeigte sie sich erstmalig im Gerichtssaal, in dem am 21. Januar der Prozess angerollt war, um so ihren Support für den 36-Jährigen zu repräsentieren.

Hier der Moment der Urteilsverkündung im Video:

A$AP Rocky gegen A$AP Relli: Das ist zwischen den Rappern passiert

Mayers wird vorgeworfen, er habe bei einer Auseinandersetzung auf Rapkollege A$AP Relli geschossen. Relli und Rocky gehörten einst dem gleichen Rapkollektiv namens „A$AP Mob“ an, das 2007 in Harlem gegründet wurde. Bei einer vorgerichtlichen Anhörung 2023 erzählte Relli, er und Rocky seien schon zu Schulzeiten befreundet gewesen.

Doch die Beziehung schien unter dem raketenartigen Erfolg von Rocky zu leiden. Im November 2021 wollten sich die beiden anscheinend dann in Los Angeles treffen, um ihre Differenzen zu klären. Laut der Staatsanwaltschaft driftete das Friedensgespräch jedoch in absolut falsche Richtung ab. Die beiden Rapper trafen sich in einem Parkhaus, dessen Kameras den Vorfall zum Teil festhalten konnten. Rocky und Relli schienen sich kurz zu streiten und dann zog Rocky – laut der Staatsanwaltschaft – eine Pistole aus seinem Hosenbund und schoss. Dabei wurde Relli von der Kugel am Knöchel gestreift.

Zwar sieht man Teile der Auseinandersetzung auf den Tapes, jedoch sieht man nicht, wie Rocky einen Schuss abfeuerte.

2022 wurde Mayers dann am Flughafen von Los Angeles festgenommen, er war gerade mit Rihanna aus Barbados zurückgekehrt. Der zweifache Vater wurde auf Kaution freigelassen, nachdem er auf nicht schuldig plädiert hatte.