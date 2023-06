Depeche Mode in Düsseldorf: Setlist, Fotos, Videos

DM auf „Memento Mori“-Tournee: Hier Fotos, Videos und Setliste vom Konzert in Düsseldorf.

Die Welttournee von Depeche Mode mit 80 geplanten Shows ist in vollem Gange. Ihr jüngster Auftritt hat am Sonntag, 4. Juni, in Düsseldorf stattgefunden. Die Besucherinnen und Besucher kamen, dem „WDR“ zufolge, aus allen Teilen Deutschlands, Belgien und den Niederlanden. Zuletzt standen DM hier vor 13 Jahren auf der Bühne:

Ihr letztes Deutschland-Konzert ist fünf Jahre her. Die Tour nennt sich, wie auch das aktuelle Studioalbum, MEMENTO MORI, zu Deutsch „Sei dir der Sterblichkeit bewusst“. Im vergangenen Jahr starb Keyboarder und Gründungsmitglied Andrew „Andy“ Fletcher im Alter von 60 Jahren. Trotz des Verlustes 43 Jahre nach der Bandgründung haben Depeche Mode weitergemacht.

Depeche Mode in Düsseldorf: Setliste

Der Abend am 4. Juni begann nach einem Outro-Song mit „My Cosmos is Mine“ und „Wagging Tongue“ vom aktuellen Album.

„Speak to Me“ (Outro)

„My Cosmos Is Mine“

„Wagging Tongue“

„Walking in My Shoes“

„It’s No Good“

„Sister of Night“

„In Your Room“ (Zephyr Mix)

„Everything Counts“

„Precious“

„Speak to Me“

„A Question of Lust“

„Soul With Me“ (Acoustic)

„Ghosts Again“

„I Feel You“

„A Pain That I’m Used To“ (Jacques Lu Cont Remix)

„World in My Eyes“ (für Andrew Fletcher)

„Wrong“

„Stripped“

„John the Revelator“

„Enjoy the Silence“

Zugabe:

„Waiting for the Night“ (Acoustic)

„Happy Birthday to You“ (Mildred J. Hill & Patty Hill cover) für einen Fan

„Just Can’t Get Enough“

„Never Let Me Down Again“

„Personal Jesus“