Depeche Mode: Infos zur DVD-Veröffentlichung und allen Fan-Release-Partys

von 
Depeche Mode

Depeche Mode  |  Depeche Modes Konzertfilm kommt als DVD – begleitet von Release-Partys. Hier alle Infos.

Foto: Getty Images. Ethan Miller. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Depeche Mode veröffentlichen ihren Konzertfilm „M“ samt Live-Mitschnitt auf DVD, Blu-ray & CD. Alle Release-Partys, Termine & Inhalte im Überblick.

Depeche Mode: M“ kam im Oktober 2025 in die Kinos. Am 5. Dezember erscheint der Film mitsamt einem umfangreichen Livemitschnitt auf Blu-ray, DVD und CD – begleitet von deutschlandweiten Release-Partys. Hier alle wichtigen Infos für euch zum Nachlesen.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Release-Partys im Überblick

  • 05.12.2025 – Berlin, Franz Club Lounge
  • 05.12.2025 – München, Feierwerk
  • 05.12.2025 – Leipzig, Täubchenthal
  • 06.12.2025 – Münster, Triptychon
  • 06.12.2025 – Köln, Luxor
  • 06.12.2025 – Hannover, SubKultur
  • 07.12.2025 – Giessen, MUK
  • 13.12.2025 – Dresden, Stromwerk
  • 13.12.2025 – Frankfurt a.M., Depeche Boot Party

Tickets sind unter anderem über Eventim erhältlich.

Depeche Mode veröffentlichen neuen Song „In The End“
Songanalyse: Wovon handelt „Personal Jesus“ von Depeche Mode?
Depeche Mode feiern Premiere von Konzertfilm „M“ mit neuem Song

Inhalt des Konzertfilms

Der mexikanische Filmemacher Fernando Frías de la Parra führte bei „Depeche Mode: M“ Regie. Der Film dokumentiert die Auftritte der UK-Band aus dem Jahr 2023 im Foro Sol in Mexiko-Stadt während ihrer „Memento Mori World Tour“. Laut „SWR“ sahen damals insgesamt 200.000 Fans die Konzerte vor Ort.

Der Konzertfilm, der Livematerial mit Archivaufnahmen verbindet, startete am 28. Oktober 2025 in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. In Deutschland lief er nur an drei Tagen bis zum 30. Oktober in rund 400 ausgewählten Kinos. Passend zum Titel, der auf Deutsch „Gedenke, dass du sterblich bist“ heißt, widmet sich die Dokumentation nicht nur der Musik, sondern auch Themen wie Spiritualität sowie Fragen nach Leben und Tod.

Hier den Trailer von „Depeche Mode: M“ anschauen:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das war die „Memento Mori World Tour“

Die „Memento Mori World Tour“ umfasste zwischen dem Auftakt am 23. März 2023 in Sacramento und dem Abschluss am 8. April 2024 in Köln insgesamt 112 Konzerte. MEMENTO MORI ist zugleich der Titel des 15. Studioalbums, das am 24. März 2023 erschien.

Veröffentlichung auf DVD, Blu-ray und CD

Der Release am 5. Dezember umfasst die Dokumentation, den kompletten Konzertmitschnitt sowie einen Audiomitschnitt inklusive aller vier Songs aus der MEMENTO-MORI-Session, die bis zum Herbst noch nicht offiziell veröffentlicht waren.

Tracklist des Konzertfilms

  1. Intro
  2. My Cosmos Is Mine
  3. Wagging Tongue
  4. Walking In My Shoes
  5. It’s No Good
  6. Sister Of Night
  7. In Your Room
  8. Everything Counts
  9. Precious
  10. Speak To Me
  11. Home
  12. Soul With Me
  13. Ghosts Again
  14. I Feel You
  15. A Pain That I’m Used To
  16. World In My Eyes
  17. Wrong
  18. Stripped
  19. John the Revelator
  20. Enjoy The Silence
  21. Waiting for the Night
  22. Just Can’t Get Enough
  23. Never Let Me Down Again
  24. Personal Jesus

Katharina Moser schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

DVD Memento Mori Konzertfilm Release Parties depeche mode
Artikel Teilen