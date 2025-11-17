Depeche Mode: Infos zur DVD-Veröffentlichung und allen Fan-Release-Partys

Depeche Mode, Prince und mehr: Das sind die 36 Neuzugänge im „Hollywood Walk Of Fame“

Depeche Mode veröffentlichen ihren Konzertfilm „M“ samt Live-Mitschnitt auf DVD, Blu-ray & CD. Alle Release-Partys, Termine & Inhalte im Überblick.

„Depeche Mode: M“ kam im Oktober 2025 in die Kinos. Am 5. Dezember erscheint der Film mitsamt einem umfangreichen Livemitschnitt auf Blu-ray, DVD und CD – begleitet von deutschlandweiten Release-Partys. Hier alle wichtigen Infos für euch zum Nachlesen.

Release-Partys im Überblick

05.12.2025 – Berlin, Franz Club Lounge

05.12.2025 – München, Feierwerk

05.12.2025 – Leipzig, Täubchenthal

06.12.2025 – Münster, Triptychon

06.12.2025 – Köln, Luxor

06.12.2025 – Hannover, SubKultur

07.12.2025 – Giessen, MUK

13.12.2025 – Dresden, Stromwerk

13.12.2025 – Frankfurt a.M., Depeche Boot Party

Tickets sind unter anderem über Eventim erhältlich.

Inhalt des Konzertfilms

Der mexikanische Filmemacher Fernando Frías de la Parra führte bei „Depeche Mode: M“ Regie. Der Film dokumentiert die Auftritte der UK-Band aus dem Jahr 2023 im Foro Sol in Mexiko-Stadt während ihrer „Memento Mori World Tour“. Laut „SWR“ sahen damals insgesamt 200.000 Fans die Konzerte vor Ort.

Der Konzertfilm, der Livematerial mit Archivaufnahmen verbindet, startete am 28. Oktober 2025 in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. In Deutschland lief er nur an drei Tagen bis zum 30. Oktober in rund 400 ausgewählten Kinos. Passend zum Titel, der auf Deutsch „Gedenke, dass du sterblich bist“ heißt, widmet sich die Dokumentation nicht nur der Musik, sondern auch Themen wie Spiritualität sowie Fragen nach Leben und Tod.

Hier den Trailer von „Depeche Mode: M“ anschauen:

Das war die „Memento Mori World Tour“

Die „Memento Mori World Tour“ umfasste zwischen dem Auftakt am 23. März 2023 in Sacramento und dem Abschluss am 8. April 2024 in Köln insgesamt 112 Konzerte. MEMENTO MORI ist zugleich der Titel des 15. Studioalbums, das am 24. März 2023 erschien.

Veröffentlichung auf DVD, Blu-ray und CD

Der Release am 5. Dezember umfasst die Dokumentation, den kompletten Konzertmitschnitt sowie einen Audiomitschnitt inklusive aller vier Songs aus der MEMENTO-MORI-Session, die bis zum Herbst noch nicht offiziell veröffentlicht waren.

Tracklist des Konzertfilms