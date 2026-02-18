Söders Fasching-Gesangseinlage mit „People are People“ spaltet das Netz

Der CSU-Politiker überraschte zum Fasching mit einer Depeche-Mode-Gesangseinlage aus dem Flugzeug. Warum die Aktion Begeisterung und Spott zugleich auslöst.

Markus Söder zieht schon mal mit polarisierenden Aussagen die Aufmerksamkeit auf sich. Nun hat sich der bayerische Ministerpräsident mit einer ganz besonderen Gesangseinlage erneut abseits der Politik in den Fokus gebracht.

„Heute einfach nicht alles zu ernst nehmen“

Längst ist er als Internet-Personality bekannt: In den sozialen Medien liefert Markus Söder vor allem Food-Content. Beinahe täglich postet er seine Mahlzeit und betont dabei vor allem, wie sehr er auf bayerische Hausmannskost steht. So brachte er sogar sein eigenes Kochbuch unter dem Titel „Söder isst“ heraus. Nun fiel der 59-Jährige allerdings nicht mit seinem Essen auf, sondern mit einem musikalischen Beitrag. Am Dienstag, dem 17. Februar 2026, postete er anlässlich der diesjährigen Faschingssaison ein Video aus einem Flugzeug.

In diesem Clip ist der 1984er Hit „People are People“ von Depeche Mode zu hören. In dem kurzen Video wippt der Der CSU-Politiker sichtlich gut gelaunt mit und singt den Song. Dazu schreibt er in der Caption zum Beitrag: „An Fasching darf’s auch mal spaßig sein. Heute einfach nicht alles zu ernst nehmen. Wünsche einen richtig guten Start in den Tag!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass Markus Söder ein großer Freund der Faschings-Tradition ist, ist aber kein Geheimnis. So präsentiert er sich jedes Jahr öffentlichkeitswirksam in einem neuen aufwendigen Kostüm. In den Vergangenheit war er mal als Mahatma Gandhi und mal als Homer Simpson zu sehen. Dieses Jahr zeigte er sich in den Socials als William Wallace aus dem Kultfilm „Braveheart“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gemischte Reaktionen auf Musik-Post

Die Reaktionen von Leuten auf Instagram auf die Gesangseinlage des Politikers fielen gemischt aus. Zum Teil wurde die Aktion gefeiert, zum Teil aber auch mit Spott belegt. Wieder andere nutzten den Song, um die Person Markus Söder zu kritisieren.

So schrieb eine Person spöttisch: „Zählt das als Arbeitszeit?“ Ein weiterer schloss sich diesem Kommentar an und textete: „Alles außer Arbeit.“

Allerdings meldeten sich auch Menschen mit ernsteren Worten. Eine Person ließ verlauten: „Wenn Markus doch bloß englisch könnte und sich die Botschaft des Lieds zu Herzen nähme.“ Wieder ein anderer Kommentar lautete: „People are People – also solange sie nicht Robert Habeck heißen.“ – und spielte so auf die harte Kritik an, die Markus Söder immer wieder in Richtung der Grünen äußert.

Trotz allem fand der musikalische Post auch Anklang: Eine Frau schrieb: „Eine Generation die Musik und Tanzen liebt und wunderbares Essen … la dolce Vita.“