Depeche Mode: Konzertfilm „M“ startet im Januar auf Netflix

Der Film umfasst drei ausverkaufte Gigs in Mexiko-Stadt vor insgesamt knapp 200.000 Zuschauer:innen.

Depeche Modes Konzertfilm „M“ wird bald bei Netflix zum Bingen bereitstehen. Ab Freitag, dem 9. Januar, wird der Film auf der Streamingplattform zu finden sein. „M“ kann von Abonnent:innen in den USA, Großbritannien und Europa abgerufen werden.

Die „Memento Mori“-Tour

Das Werk basiert auf Mitschnitten der „Memento Mori“-Tour, bei der Dave Gahan & Co. im Rahmen ihrer Welttournee in der mexikanischen Hauptstadt auftraten. Die Live-Dokumentation verbindet dabei die Shows mit einer thematischen Auseinandersetzung über die Bedeutung von Tod und Vergänglichkeit in der mexikanischen Kultur – zentrale Motive des wie die Konzertreihe betitelten Albums.

„Memento Mori“ erschien schließlich als 15. Studioalbum der Band und war die erste Produktion nach dem Tod von Keyboarder und Gründungsmitglied Andy Fletcher im Mai 2022. Die anschließende Tournee erstreckte sich über die Jahre 2023 und 2024 mit insgesamt 112 Konzerten vor mehr als drei Millionen Besucher:innen weltweit.

Weltweite Kinovorführungen und physische Veröffentlichung

Der Konzertfilm feierte seine Premiere beim Tribeca Film Festival 2025 und wurde anschließend im Oktober in über 2.500 Kinos in mehr als 60 Ländern gezeigt. Im gleichen Monat erschien eine physische Version sowie das Live-Album „Memento Mori: Mexico City“.

Weitere aktuelle Konzertfilme im Streaming

Neben Depeche Mode haben in jüngster Zeit auch andere Künstler:innen Konzertfilme veröffentlicht. Taylor Swift erreichte mit „The Eras Tour“ (2023) ein Millionenpublikum, der Film wurde später auf Disney+ verfügbar gemacht.

Metallicas „M72 World Tour“-Mitschnitte sind auf verschiedenen Plattformen zu sehen, während Beyoncés „Renaissance: A Film by Beyoncé“ (2023) ihre gleichnamige Tournee dokumentiert.

Coldplay brachten „Music of the Spheres: Live at River Plate“ heraus und auch Bruce Springsteen veröffentlichte mit „Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“ eine Dokumentation seiner aktuellen Tournee.