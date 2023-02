Depeche Mode: Das ist der Songtext von „Ghosts Again“

Lange war nur ein kurzer Teaser zu hören, jetzt ist der Song offiziell veröffentlicht: „Ghosts Again“ ist die erste Single aus dem neuen Album „Memento Mori“ von Depeche Mode. Und so haben Fans jetzt auch Gelegenheit, den Songtext ganz genau zu analysieren. Dabei fällt auf: Was sich bereits beim Albumtitel ankündigte, spielt in „Ghosts Again“ eine tragende Rolle: Die Auseinandersetzung mit dem Leben und Sterben.

Verschwendete Gefühle, was einst Bedeutung hatte, zählt nicht mehr, die Zeit fliegt davon und man muss schauen, was die Zukunft bringt – niemand kann sich dem Lauf des Lebens entziehen und wenn der Tod in unser Leben tritt, werden als wichtig empfundene Dinge plötzlich klein und unscheinbar. Dave Gahan und Martin Gore haben diesen Gefühlen mit „Ghosts Again“ einen Song gewidmet. Klar, dass auch der Tod von Andy Fletcher mit den bewegenden Zeilen angesprochen wird.

Depeche Mode: Lyrics von „Ghosts Again“

Wasted feelings

Broken meanings

Time is fleeting

See what it brings

Hellos, goodbyes, a thousand midnights

Lost in sleepless lullabies

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Sundays shining

Silver linings

Weightless hours

All my flowers

A place to hide the tears that you cried

Everybody says goodbye

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

