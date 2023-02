Depeche Mode: Neue Single „Ghosts Again“ hier hören

Foto: AFP via Getty Images, JOHN MACDOUGALL. All rights reserved.

Martin Gore und Dave Gahan vor ihrer Pressekonferenz in Berlin am 4. Oktober 2022

Nun ist es tatsächlich so weit: Depeche Mode haben am Donnerstag, dem 9. Februar um 17:00 Uhr deutscher Zeit die erste Single ihres demnächst erscheinenden Studioalbums „Memento Mori“ veröffentlicht. „Ghosts Again“ — so der Titel des Songs — hat auch ein Musikvideo spendiert bekommen, für das einmal mehr der Fotograf und Filmemacher Anton Corbijn verantwortlich zeichnet. Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: Erscheinungstermin des neuen Albums MEMENTO MORI steht fest

Hier gibt es den Song zu hören und das Video zu sehen:

Infos zu „Memento Mori“

„Memento Mori“ erscheint am 24. März 2023. Es ist das erste Album der Band seit dem Tod ihres Gründungsmitglieds Andy Fletcher. Fletcher starb am 26. Mai 2022 unerwartet an einer Aortendissektion. Depeche Mode hatten „Memento Mori“ Anfang Oktober 2022 angekündigt. Der lateinische Titel („Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst“) stand laut der Band schon vor dem Tod Fletchers fest. „Der Titel klingt sehr morbide, aber man kann ihn auch sehr positiv sehen. Lebe den Tag in vollen Zügen, so interpretieren wir ihn“, sagte Martin Gore dazu.

Darüber, dass „Ghosts Again“ zur ersten Single auserkoren werden würde, wurde bereits länger spekuliert. Angefeuert wurde dies vom britischen DJ-Duo CamelPhat, die verlautbart hatten, an einem Remix der neuen Single zu arbeiten. Nahezu zeitgleich hatten die Musiker in einem Live-Set bereits einen Ausschnitt hören lassen. Dabei handelte es sich um den Remix ebenjenes Songs, von dem Dave Gahan und Martin Gore bei ihrer Pressekonferenz am 14. Oktober 2022 in Berlin einen kleinen Ausschnitt präsentiert hatten. Ende Januar 2023 hatte Corbijn in einem Interview bestätigt, das Video für die erste Singleauskopplung „Ghosts Again“ gedreht zu haben.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++

