Depeche Mode in der Waldbühne Berlin: Alle Infos zu Tickets, Taschen, Beginn und Anfahrt

Foto: (c) Jung JC. All rights reserved.

Mit der „Global Spirit-Tour“ beglücken Depeche Mode nun schon etwas länger als ein Jahr Fans auf aller Welt. Bereits im Sommer 2017 machten sie mit den aktuellen Songs und natürlich den geliebten Klassikern in Berlin halt, spielten erst ein exklusives Konzert im Funkhaus Berlin und dann bei strömendem Regen im Olympiastadion. Nach weiteren Konzerten in der Mercedes Benz Arena dreht das Trio um Dave Gahan nun noch eine Ehrenrunde und füllt an gleich zwei Abenden die Berliner Waldbühne, in die bis zu 22.000 Menschen passen. Das erste Konzert ist bereits gespielt, am Montag begeisterte die Band das ausverkaufte Haus. Nun steht das wirklich allerletzte Konzert der Tour an.

Hier sind alle Infos zum Depeche Mode 25. Juli 2018 in Berlin:

Tickets

Die Show am 25. Juli ist restlos ausverkauft, mit Restkarten an der Abendkasse ist nicht zu rechnen.

Einlass und Beginn

Der Einlass der Waldbühne beginnt um 17:00 Uhr, das Konzert selbst startet nach offiziellen Angaben um 19 Uhr. Das Ende der Show ist laut Facebook-Event zur Veranstaltung auf 22 Uhr angesetzt.

Wetter

Um die 32 Grad Celsius bei klarem Sonnenschein werden zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr erwartet. Erst danach kühlt es sich etwas ab. Vorher ordentlich Wasser trinken, ein kleines Getränk darf auch in die Waldbühne gebracht werden. Für den 25. Juli besteht eine amtliche Warnung vor Hitze.

Anfahrt

Mit der S-Bahn kommt Ihr mit den Linien S3 oder S9 zum S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne.

Die U-Bahn-Linie U2 fährt bis zum U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 20 Minuten bis zur Waldbühne.

Die Buslinien M49 und 218 fahren bis zur Haltestelle Ragniter Allee bzw. zum Scholzplatz. Von dort ist es ein Fußweg von ca. 15 Minuten bis zur Waldbühne.

Wer dennoch mit dem Auto unterwegs ist, kann auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz P07 parken. In Ausnahmefällen sind auch der Parkplatz P04 und P05 geöffnet. Auf dem Parkplatz P08 (direkt beim Glockenturm) stehen behindertengerechte Parkplätze zur Verfügung.

Sicherheit und Taschen

Besucher dürfen nur Taschen und Rucksäcke mitnehmen, die die Größe eines DINA4-Formats (21,0 cm x 29,7 cm) nicht überschreiten. Größere Taschen können für zwei Euro an Abgabe-Stationen gelagert werden. Außerdem sind ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter im Tetra Pak oder in einer Plastikflasche sowie Decken und Sitzkissen erlaubt.

Nicht erlaubt sind hingegen: sperrige Gegenstände wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks, außerdem Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten. Die Ausnahme hierbei ist natürlich das Mobiltelefon.

Welche Songs werden Depeche Mode spielen?

Genau lässt sich die Setlist der Auftritte nicht voraussagen, auf dem bisher letzten Konzert in Paris spielten sie eine eher kurze Auswahl an Songs. Allerdings handelte es sich dabei auch um einen Festival-Auftritt. In Berlin dürfte die Show etwas mehr beinhalten als diese Songs:

Going Backwards

It’s No Good

A Pain That I’m Used To

Precious

World in My Eyes

Cover Me

Somebody

In Your Room

Everything Counts

Stripped

Personal Jesus

Never Let Me Down Again

Walking in My Shoes

Enjoy the Silence

Just Can’t Get Enough