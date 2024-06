Dua Lipa kommt nach Berlin – Setlist, Support Act, Anfahrt, Wetter

Wir haben alle wichtigen Infos zum anstehenden Konzert zusammengefasst.

Am Mittwoch, den 05. Juni, ist es so weit: Dua Lipa spielt eine Show auf der Berliner Waldbühne. Es wird das einzige Konzert in Deutschland auf der „Radical Optimism“-Tour sein. Die Karten sind restlos ausverkauft, nur noch über Fansales können Anhänger:innen der Sängerin versuchen, sich Tickets zu ergattern.

Der Superstar eröffnet seine Tour mit dem Gig in Berlin. Bedeutet, was uns genau erwartet, steht noch in den Sternen. Doch wir haben alle Informationen, die man für das anstehende Konzert wissen muss, zusammengefasst.

Setlist

Ihr drittes Studioalbum RADICAL OPTIMISM hat Dua Lipa am 03. Mai 2024 veröffentlicht. Seit dem Release hat die 28-Jährige noch kein vollständiges Konzert gegeben. Lediglich TV-Auftritte weisen darauf hin, welche Lieder Dua Lipa in der Hauptstadt performen könnte. So spielte sie am 05. Mai auf dem Times Square in New York bereits „Training Season“, „Houdini“, „Happy For You“ und „Illusion“, alle von ihrer neuen LP. Mit diesen RADICAL-OPTIMISM-Hits wird sie wahrscheinlich in Berlin die bestehende Setlist ergänzen. Auf ihren letzten Konzerten der „Future Nostalgia“-Tour sah die Reihenfolge so aus:

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be the One

We’re Good

Good in Bed

Fever

Boys Will Be Boys

One Kiss

Electricity

Hallucinate

Cold Heart

Levitating

Zugabe:

Future Nostalgia

Don’t Start Now

Voract

Bevor die Fans zur Musik Dua Lipas feiern können, wird die DJane Carlita der Menge einheizen. Die Türkin mischt elektronische Beats mit klassischen Instrumenten. So beherrscht sie Schlagzeug, Cello, Bass und E-Gitarre. Live verwendet sie verschiedene Synthesizer, gesampelte Instrumente und Feldaufnahmen aus ihren Reisen. „Während meines Studiums hat es mich immer fasziniert, Playlists für andere Leute zu erstellen, und ich habe immer so viel Zeit und Gedanken in die Reihenfolge der Songs in diesen Playlists gesteckt, dass es eine natürliche Entwicklung war, mich als DJane zu versuchen“, so Carlita gegenüber „Dazed“.

Anfahrt

Dua Lipa spielt am Mittwoch (05. Juni) auf der Waldbühne im Olympiastadion. Die Waldbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer:innen. Damit der Ansturm nicht für zu viel Durcheinander sorgt, raten die Veranstalter:innen dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit den Linien S3 oder S9 kann man bis zum S-Bahnhof Pichelsberg fahren. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne. Wer nicht auf das Auto verzichten kann, darf sein Gefährt auf dem (gebührenpflichtigen) Parkplatz P07 abstellen. Anfahrt erfolgt über die Passenheimer Straße, abgehend von der Heerstraße. Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet (Zufahrt über die Flatowallee und Trakehner Allee).

Wetter

Ein bisschen radikalen Optimismus brauchen die Dua-Lipa-Fans auch am Mittwoch. Denn die Wetteraussichten für die Open-Air-Show sehen nicht gerade rosig aus. Während es tagsüber bewölkt bei 19 Grad ist, müssen die Konzertgänger:innen am Abend bei 17 Grad höchstwahrscheinlich im Regen tanzen. So ist für 18–21 Uhr eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent angesagt. Trotzdem müssen sich die Fans nicht auf eine Sturzflut einstellen, es soll lediglich leicht regnen. Nach dem Konzert kann die Dua-Lipa-Meute dann auch mit etwas Glück im Trockenen nach Hause: Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf 50 Prozent.