„Der Hobbit: Smaugs Einöde“: Die Probleme am Set des „Herr der Ringe“-Nachfolgers

Noel Gallagher hat zu allem eine Meinung und keinerlei Scheu diese auch lauthals zu äußern - lest seine interessantesten Äußerungen der vergangenen Jahre hier.

Noel Gallagher ist nicht nur als maßgeblicher Kopf hinter Oasis weltbekannt geworden, sondern auch durch seine Sprüche: Um Beleidigungen gegenüber seines Bruders Liam, Ed Sheeran, Adele, Thom Yorke oder dem Rest der Popwelt war der heute 50-Jährige noch nie verlegen. Wer aber Songs wie „Don't Look Back In Anger“, „Wonderwall“ und „Live Forever“ geschrieben hat, darf sich offenbar mehr Narrenfreiheit als andere erlauben. Die Sammlung der oben stehenden Zitate datiert auf das Jahr 2015 zurück. Seitdem sind natürlich noch weitere legendäre Sätze gefallen. Noel Gallaghers aktuelles Album mit seiner Band High Flying Birds heißt WHO BUILT THE MOON? und ist…