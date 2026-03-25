„Lord of the Rings: Shadow of the Past“: Diese Helden kehren zurück

Peter Jackson kündigt „Lord of the Rings: Shadow of the Past“ an – mit Sam, Merry und Pippin. Stephen Colbert entwickelte die Idee. Alle Infos zum neuen Mittelerde-Film.

Für Fans des „Herr der Ringe“-Kosmos sind es derzeit aufregende Zeiten. Mit „The Hunt for Gollum“ geht das nächste Abenteuer aus Mittelerde bald final in Produktion. Nun gab es überraschend Neuigkeiten über einen weiteren Ableger aus der Reihe.

Dieser soll bereits bekannte Helden zurückbringen – und zudem hat ein berühmter Late-Night-Host aus den USA seine Finger mit im Spiel.

Film über bisher nicht veröffentlichte Kapitel

Peter Jackson hatte per Videobotschaft – die Warner Bros. am Mittwoch, dem 25. März 2026, auf Instagram teilte – gute Nachrichten für das Fan-Lager rund um die „Herr der Ringe“-Saga zu verkünden. Zum einen sprach er über den nächsten Ableger „The Hunt for Gollum“: Das Drehbuch nehme immer mehr Gestalt an, der finale Produktionsbeginn stehe kurz bevor, und der Film sei zudem final für 2027 angekündigt.

Doch nicht nur das: So soll es nach „The Hunt for Gollum“ direkt mit dem nächsten Projekt weitergehen. Dieses trägt den Namen „Lord of the Rings: Shadow of the Past“ und wird sich mit einem bisher nicht verfilmten Teil von J. R. R. Tolkiens Buch „Die Gefährten“ auseinandersetzen.

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Worum geht es und welche Helden sind dabei?

Der neue Ableger soll 14 Jahre nach dem dritten Teil „Die Rückkehr des Königs“ spielen. In den Fokus rücken drei bereits bekannte Gesichter: die Hobbits Sam, Merry und Pippin. Einst treue Gefährten des Ringträgers Frodo, stehen sie diesmal selbst im Mittelpunkt – und machen sich auf, die ersten Schritte des damaligen Abenteuers wieder zu erleben. Außerdem soll sich Elanor, die Tochter des Hobbits Sam, auf die Spuren eines Geheimnisses begeben.

Ob die damaligen Darsteller der Hobbits Sean Astin, Dominic Monaghan und Billy Boyd in ihre Rollen zurückkehren werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Was hat Stephen Colbert mit „Shadow of the Past“ zu tun?

Tatsächlich hatte der bekannte US-Late-Night-Host Stephen Colbert die Idee für das neueste Werk der Reihe. In seiner Show „The Late Show with Stephen Colbert“ drückte er immer wieder seine Begeisterung für das „Herr der Ringe“-Universum aus – nun mischt er sich sogar selbst ein. Gemeinsam mit seinem Sohn Peter McGee arbeitete er einen Drehbuchentwurf aus, den er anschließend mit Peter Jackson besprach und nun gemeinsam mit der Drehbuchautorin Philippa Boyens weiterentwickelt.

Zum Arbeitsprozess selbst sagte er im Video: „Ich habe mich immer wieder zu diesen frühen sechs Kapiteln zurückkehren sehen, die ihr nie im ersten Film untergebracht habt. Es ist das Kapitel ‘Wanderung zu Dritt’ [in anderen Übersetzungen auch ‘Drei Mann Hoch’, im englischen Original ‘Three is Company’] bis hin zu ‘Nebel auf den Hügelgräberhöhen’. Und ich dachte mir: ‘Oh, warte, vielleicht könnte das eine eigene Geschichte sein, die in die größere Geschichte passt. Können wir etwas machen, was sich den Büchern gegenüber treu anfühlt, aber auch komplett treu zu den Filmen, die ihr schon gemacht habt?’“

Genaue Infos zum Produktionsbeginn oder gar einem Startzeitpunkt gibt es zu „Shadow of the Past“ noch nicht. Da „The Hunt for Gollum“ zuerst in Produktion gehen wird, ist ein Start von „Shadow of the Past“ im Jahr 2029 absehbar – Fans müssen sich also noch gedulden.