Ian McKellen setzt wieder den spitzen Hut auf: Gandalf kehrt zurück

Der Zauberer kehrt zurück: Ian McKellen schlüpft erneut in die Rolle des Gandalf. Alle Details zum neuen „The Lord of the Rings“-Film mit Andy Serkis.

Fans von Mittelerde dürfen sich freuen: Ian McKellen kehrt als Gandalf auf die große Leinwand zurück. Der britische Schauspieler bestätigte seine Rückkehr in der „Late Show with Stephen Colbert“. Der neue Film trägt den Titel „The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum“.

Im Gespräch mit Colbert sprach McKellen offen über seine Rückkehr in die Rolle. Mit einem Augenzwinkern erklärte er dem Moderator, was sie konkret bedeutet: „Und ja, ich setze den spitzen Hut auf, ziehe den Bart, die Nase, die Augenbrauen und den Schnurrbart an.“

Rund 17 Jahre vor „Die Gefährten“

Zwischen „Der Hobbit“ und „Die Gefährten“ macht sich Gandalf auf die Suche nach Gollum – ein Abschnitt, den Tolkien in seinen Büchern und Anhängen nur kurz beschreibt. Die Texte skizzieren Gollums Reisen durch Mittelerde, Begegnungen mit Elben, gefährliche Orte wie die Toten Sümpfe bis hin zu seiner Gefangennahme. Ob der neue Film diese Ereignisse tatsächlich zeigt, bleibt unklar. Der Titel „The Hunt for Gollum“ deutet allerdings stark darauf hin.

Frodo und alte Bekannte?

Regie führt Andy Serkis, der erneut Gollum verkörpert. McKellen verriet bereits 2025 auf der Fan-Convention „For The Love Of Fantasy“, dass im neuen Film sowohl ein Charakter namens Frodo als auch einer namens Gandalf vorkommen werden. Er ließ aber offen, ob Elijah Wood und er selbst für die Rollen wiederkehren.

Auch hinter der Kamera setzt das Projekt auf Kontinuität. Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens sind als Produzent:innen beteiligt. Boyens arbeitet zudem erneut am Drehbuch. Das Kernteam der ursprünglichen Trilogien soll sicherstellen, dass Tonfall, Bildsprache und Erzählweise nahtlos an die bekannten Filme anschließen.

Drehstart und Kinostart

Die Dreharbeiten sollen im Juli 2026 in Neuseeland beginnen. McKellen kommentierte den geplanten Drehstart humorvoll und wies darauf hin, dass dort zu dieser Zeit Winter herrscht. Ob er wirklich im Wind und Regen drehen wolle, das wisse er nicht so genau.

Warner Bros. plant den Kinostart für den 17. Dezember 2027. Der Film erscheint damit pünktlich zur großen Weihnachts-Kinowelle.

Gandalf trifft Magneto

Abseits von Mittelerde bleibt McKellen ebenfalls gefragt: Er kehrt als Magneto in „Avengers: Doomsday“ zurück. Lachend erklärte Stephen Colbert, wie cool es sei, dass Ian nun gleichzeitig den guten und den bösen Charakter spiele. Über seine Rolle als Magneto erzählte der Brite außerdem, dass dieser im neuen Film die Stadt New Jersey zerstört. „DSorry, New Jersey! Meine Schuld,“ fügt er scherzend hinzu.

