Der Jack-White-Guide: Ein Überblick über seine wichtigsten Werke

Nerd und Stilist, Machtmensch und Unternehmer, Philanthrop und Kauz. Vor allem aber ist Jack White leidenschaftlicher Fan und Macher. Nachdem er mit WHITE BLOOD CELLS das Garage-Revival vorantrieb, feuerte er mit seinen Bands, Projekten und über das Label THIRD MAN eine stattliche Anzahl von Alben in die Rockwelt. Aus diesem Grund lohnt sich ein Überblick.

Jack White: Das muss man haben

WHITE BLOOD CELLS (2001)

Die dritte Platte des Duos, mit der Meg und Jack White vom Insider-Tipp zum Superact wuchsen. Mehr als eine Million verkaufter Alben allein in den USA, mit HOTEL YORBA und FELL IN LOVE WITH A GIRL zwei Hitsingles. Tatsächlich führt WHITE BLOOD CELLS 2001 das Garage-Revival in den Pop.

Standen die 90er-Jahre für den Versuch, Rockmusik durch Perfektion und Lautstärke wachzuhalten, scheppern sich zu Beginn der Nullerjahre Jack und Meg in die Herzen: DEAD LEAVES AND THE DIRTY GROUND heißt das erste Stück der Platte, für viele wird es zum Erstkontakt mit Jack White. Insbesondere der Song klingt so dreckig, wie er heißt, das Riff ist uralt, die Energie noch unverbraucht – und die Melodie toll.

★★★★★

ELEPHANT (2003)

Eine LP später erreicht Jack White den Gipfel. SEVEN NATION ARMY ist der letzte Rocksong, der weltweit zur Folklore wird, Millionen Fußballfans haben ihm auf ewig zu danken. Darüber hinaus versteckt sich die Platte hinter mehr als nur diesem Hit: BLACK MATH trägt den Bezug zum Proto-Metal von Black Sabbath im Titel.

Gecovert wird Burt Bacharachs I JUST DON’T KNOW WHAT TO DO WITH MYSELF – eine ebenso lässige wie beiläufige Version, die das verborgene Slacker-Element des Songs hervorhebt. Gleichzeitig wird erkennbar, wie versiert Jack White als Sänger und Gitarrist mit der Vorlage umzugehen weiß. Bitte eines nie vergessen: Ohne Meg Whites Persönlichkeit als Schlagzeugerin wäre ELEPHANT höchstens die Hälfte wert. Niemand trommelt wie sie.

★★★★★

BROKEN BOY SOLDIERS (2006)

Ab 2003 forciert Jack White den Aufbau seines imposanten Netzwerks, einen zentralen Part spielt dabei sein alter Kumpel Brendan Benson aus Detroit. Interessanterweise kennen sich die beiden schon lange. Benson startet in den 90er-Jahren eine zunächst vielversprechende Karriere als Powerpopper, die jedoch eine Dekade später zu versanden droht.

Zusammen mit Jack White schreibt er 2005 den Song STEADY, AS SHE GOES, den die beiden so gelungen finden, dass sie auf seiner Basis eine neue Band gründen: Die Raconteurs sind geboren. Das erste Album ergänzt den Jack-White-typischen Garage-Rock um Psych- und Powerpop-Elemente aus Bensons Songbook. Besonders hervorzuheben sind Paradesongs wie der galoppierende Titelsong, INTIMATE SECRETARY mit seinem deutlichen McCartney-Einfluss oder CALL IT A DAY, das in seiner Entspanntheit an den britischen Slacker Badly Drawn Boy erinnert – und an die Beatles natürlich auch.

★★★★☆

Jack White – das braucht man nicht:

ICKY THUMP (2007)

Zusammen mit GET BEHIND ME SATAN bildet ICKY THUMP das problematische Finale. Das Duo-Konzept hatten Jack und Meg mit ELEPHANT ausgereizt. Die beiden folgenden Platten wirken wie eine Sockenschublade, in die man auch noch die Unterwäsche stopft. Der Leim geht auf, alles schaut raus, die Lade schließt nicht mehr. Trotzdem gibt es grandiose Momente. Am Ende jedoch fühlt man sich letztendlich nicht erfrischt, sondern müde und matt.

★★☆☆☆

LAZARETTO (2014)

Nichts gegen BOARDING HOUSE REACH. Die dritte und bislang letzte Soloplatte von Jack White aus dem Jahr 2018 ist ein großes Abenteuer, die den Zugang zwar erschwert, aber nicht unmöglich macht. Im Gegensatz dazu ignoriert LAZARETTO, dass Musik nicht nur gespielt, sondern auch gehört werden muss. Das Titelstück klingt, als erkläre uns ein Physikprofessor in dreieinhalb Minuten die Quantentheorie: way too much.

★★☆☆☆

Jack Whites Plattenfirma Third Man Records

White gründete sein eigenes Label in den Signaturfarben Schwarz-Gelb im Jahr 2001 in Detroit. Seit 2009 hat die Firma ihren Sitz in Nashville. Neben dem Office gibt es dort einen Shop sowie einen Studiobereich, den White für Produktionen nutzt. 2015 eröffnete er in Detroit einen zweiten Sitz, an den die Company 2017 ein eigenes Presswerk angliederte. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk von THIRD MAN auf Vinyl-Produktionen. Zusätzlich bringt das Label auch Reissues und Live-Aufnahmen heraus.