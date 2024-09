Jack White disst Oasis-Comeback

Während eines Auftritts in London verglich Jack White die Ticketpreise der Gallagher-Brüder mit seinen.

Obwohl – oder gerade weil – inzwischen auch Linkin Park ihre Rückkehr auf die Bühne verkündet haben, ist die Oasis-Live-Reunion noch in aller Munde. Auch ein Artists wie Jack White ist davon nicht ausgenommen.

Eine andere Art von Rock’n’Roll

Demnach kommentierte der amerikanische Musiker den vermeintlich geschlichteten Streit der Gallagher-Brüder. Bei einem Konzert in London erlaubte sich Jack White einen Seitenhieb gegen Oasis. „Das hier ist die Art von Rock’n’Roll, die man im Wembley Stadium für 400 Pfund nicht bekommt“, scherzte White. Damit verglich er die Preise seiner „No Name Tour“ mit denen für die für 2025 geplanten Oasis-Gigs.

Was Jack White meinte

Während des Kartenverkaufs Ende August hatte Ticketmaster von Dynamic Pricing, also mit wachsender Nachfrage steigenden Preisen, Gebrauch gemacht. Damit waren die Tickets für einige Oasis-Termine, darunter London, auf einmal sehr viel teurer als vorab angekündigt. Die Shows waren trotzdem innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Einige Fans waren also bereit, 350 Pfund und mehr für die gemeinsame Bühnenrückkehr von Liam und Noel Gallagher zu bezahlen. Wer hingegen Jack White live erleben wollte, zahlte für den betreffenden London-Gig etwa 55 Pfund. Allerdings trat der ehemalige White-Stripes-Frontmann mit der 890 Personen fassenden Islington Assembly Hall auch in einem kleineren Rahmen auf, als Oasis es im kommenden Jahr tun werden.

Nur kurzfristige Auftritte

Ticketmaster muss sich wegen des Vorgehens beim Oasis-Kartenverkauf derzeit verantworten. Jack White hingegen konnte seinen Auftritt nach dem Kommentar einfach fortsetzen. Ob der Musiker während seiner „No Name Tour“ zum aktuellen Album NO NAME (2024) auch noch nach Deutschland kommt, ist unklar – die Konzerte werden immer nur wenige Tage vor den Auftritten über Instagram angekündigt.