„Der schlimmste Frontmann!“ – Heftige Kritik an Perry Farrell

Vernichtende Aussagen von Martyn LeNoble, Bandkollegen von Perry Farrell bei Porno For Pyros. Die Kritik richtet sich aber auch an die Frau des Sängers.

Perry Farrell, Kopf von Jane’s Addiction, muss sich zur Zeit einiges anhören. Nach seiner Schlägerei mit Gitarrist und Bandkollege Dave Navarro auf offener Bühne steht die Zukunft der Gruppe in den Sternen.

Nun zündelt Martyn LeNoble gegen Farrell, nennt ihn den „schlimmsten Frontmann“, den er je erlebt habe. Der Bassist spielte gemeinsam mit dem Sänger bei Porno For Pyros. Doch seine Abrechnung in den sozialen Medien umfasst nicht nur Farrell.

„Ich kann eindeutig sagen, dass Perry der schlechteste Frontmann ist, mit dem ich je gearbeitet habe“, schrieb LeNoble in einer Reihe von Posts auf X am Sonntag (29. September). „Immer ein freundliches Wort, gefolgt von beschissenen Taten. Der Fisch verrottet vom Kopf abwärts. Ich verstehe immer noch nicht, wie er einige der großartigen Texte und Stimmlagen auf den ersten beiden Jane’s-Platten hinbekommen hat.“

Um fair zu sein, gab es im Leben von LeNoble noch weitere, nun ja, nicht sonderlich begabte Bandanführer. Darunter waren, wie er schreibt, der verstorbene Mark Lanegan, Scott Weiland und Layne Staley.

Aber: „Alle waren netter, besser und talentierter“. Der Bassist weiter gnadenlos: „Ich beurteile Menschen nach ihren Taten… nicht nach ihrem spirituellen Geschwafel.“

Martyn LeNoble stänkert gegen Perry Farrells Texte

Was sind nun die Gründe, warum Perry Farrell so mies als Frontmann ist? Er erscheine nicht zu den Proben und Soundchecks und komme viel zu spät mit den Texten. „Oft musste ich ihm sagen, wie beschissen seine Lyrics sind“, so LeNoble. „Das war unvorbereitet, ohne Präsenz, völlig high geschrieben. Der W****** macht das immer und immer wieder.“

Das Porno-For-Pyros-Mitglied beließ es nicht bei der Schmähkritik an Perry Farrell, sondern bezog sich zusätzlich noch auf seine Ehefrau, Etty Lau Farrell, die den Sängern nach dem Streit mit Jane’s Addiction und der Absage der Tour verteidigt hat.

„(…) Etty ist eine furchtbare Person. ‚Ich werde sie verklagen…. Mal sehen, wohin das führt“, schrieb LeNoble, bevor er in einem letzten Tweet – offenbar wieder an Farrell gerichtet – noch nachlegte: „Der Schlechteste von allen mit großem Ego.“ Der Musiker löschte seine Tweets später, ergänzte aber noch: „Es gab keinen Grund für mich, mich so darüber aufzuregen. Ich hoffe, PF bekommt Hilfe“.

LeNoble war ursprünglich von 1992 bis 1995 Bassist Porno For Pyros. Er kehrte 2009 und 2022 für kurze Zeit in die Band zurück, ansonsten übernahm aber Mike Watt den Job am Bass. Die Gruppe beendete ihre Abschiedstournee bereits im März.

Etty Lau Farrell verkündete unlängst, dass sich Perry Farrell in ärztliche Behandlung gegeben habe. Das Ende von Jane’s Addiction wollte sie nicht bestätigen.