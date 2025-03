Deshalb verklagt Alice Merton nun Kanye West

Der US-Rapper Kanye West sorgt erneut für Schlagzeilen. Diesmal nicht nur wegen seiner umstrittenen Äußerungen, sondern auch aufgrund einer Urheberrechtsklage, die gegen ihn eingereicht wurde. Die deutsche Sängerin Alice Merton hat Kanye West vor einem Bundesgericht in den USA verklagt. Das meldet „TMZ“. Der Vorwurf: Kanye habe ohne Genehmigung ein Sample ihres Songs „Blindside“ in seinem Lied „Gun to My Head“ verwendet, das auf dem Album „Vultures“ erschienen ist und bei dem auch Ty Dolla $ign und Kid Cudi mitwirken.

Alice Merton führt in der Klage auf, sie habe den Song „Blindside“ im Jahr 2022 geschrieben und aufgenommen. Erst im Dezember 2023 – mit Veröffentlichung des „Vultures“-Albums – habe sie durch das Hören von „Gun to My Head“ erkannt, dass ein Sample ihres Liedes ohne Zustimmung verwendet wurde.

Im Februar 2024, zwei Monate nach der Veröffentlichung, habe Kanye West laut Merton versucht, die Rechte rückwirkend über BMG Rights Management zu sichern. Doch Merton habe den Antrag bewusst abgelehnt. Nicht nur aus rechtlichen, sondern auch aus moralischen Gründen. In ihrer Antwort an BMG habe sie geschrieben, dass „die Werte des Künstlers im Widerspruch zu unseren eigenen Werten stehen.“

Familiäre Verbindungen zum Holocaust

Die Sängerin aus Deutschland betonte insbesondere ihre tiefe Besorgnis über Kanye Wests antisemitische und rassistische Aussagen, die in der Öffentlichkeit dokumentiert und weiterhin verbreitet würden. Merton ist selbst deutsche Staatsbürgerin und habe, wie „TMZ“ schreibt, familiäre Verbindungen zum Holocaust. Einige ihrer jüdischen Verwandten haben die Schrecken des Holocaust überlebt. Dies verleiht ihrer Ablehnung zusätzliches Gewicht.

Nach Ablehnung der Nutzungserlaubnis wurde Merton nach eigenen Angaben massiv von Fans des Rappers angegriffen. Sie berichtet von einer Flut von Drohungen und Hassnachrichten, die sie aufgrund ihrer Entscheidung erreicht hätten.

Kanye West ist in den letzten Jahren wiederholt durch kontroverse Aussagen über Hitler und das Nazi-Regime aufgefallen. Seine öffentlichen Sympathiebekundungen für Adolf Hitler und seine Verharmlosung des Nationalsozialismus haben ihm nicht nur breite Kritik, sondern auch den Verlust zahlreicher geschäftlicher Partnerschaften eingebracht. Besonders in Hollywood ist Kanye West inzwischen weitgehend isoliert.

Von Kanye Wests Team liegt bislang keine Stellungnahme vor

Die Klage von Alice Merton könnte nun juristische Konsequenzen nach sich ziehen. Neben dem Vorwurf der unerlaubten Nutzung geistigen Eigentums könnte auch die öffentliche Debatte um Kanyes politische Gesinnung und antisemitische Rhetorik weiter befeuert werden.

Von Kanye Wests Team liegt bislang keine Stellungnahme vor. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Rechtsstreit entwickelt und welche Auswirkungen dies auf den Künstler und seine Musikprojekte haben wird.