Kanye-West-Konzert in Albanien: Regierung begrüßt Auftritt

Während Kanye-West-Konzerte in Großbritannien, Frankreich und Polen abgesagt wurden, begrüßt Albanien den Auftritt des Rappers in Tirana.

Während in zahlreichen Ländern Kanye-West-Konzerte abgesagt werden, freut sich ein Land noch auf seine geplante Show im Sommer: Die albanische Regierung spricht sich positiv in Bezug auf seinen bevorstehenden Auftritt aus.

Der Rapper war in der Vergangenheit negativ aufgefallen, weil er antisemitische Äußerungen und Gedankengut öffentlich verbreitete. Im Sommer 2025 veröffentlichte er auch einen Track mit dem Titel „H**l Hitler“. Für 2026 hatte West ein großes Live-Comeback geplant und wäre als Headliner auf dem Wireless Festival in Großbritannien aufgetreten. Nachdem sich die Regierung und das Rathaus London jedoch gegen diesen Gig ausgesprochen hatten, wurde Ye die Einreise verboten und das gesamte Festival abgeblasen. Auch in Frankreich und Polen hätte Ye Shows gespielt, die ebenfalls abgesagt wurden.

„Vorteile für Tourismus und Wirtschaft“

Albanien hingegen freut sich offenbar über das Konzert des umstrittenen Musikers. Der albanische Kulturminister Gonxhe zeigte sich erfreut und erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur „AFP“, dies sei „eine neue Stufe dabei, Albanien zu einer Destination großer Kulturereignisse zu machen“. Auch Premierminister Edi Rama bestätigte dies per Facebook: „In jeder Hinsicht ist es unsere Verpflichtung, solche Veranstaltungen zu begrüßen und ihre Durchführung zu unterstützen, da sie zahlreiche Vorteile für Tourismus und Wirtschaft bringen.“

Der US-Rapper soll am 11. Juli in der Hauptstadt Tirana auftreten. Die Veranstalter erwarten etwa 60.000 Zuschauer:innen. Verwunderlich ist dies jedoch nicht. Trotz seiner Aussagen verfügt der Musiker über eine große Hörerschaft und füllte Anfang April 2026 bei seinen „Homecoming“-Comeback-Konzerten in Los Angeles zweimal das SoFi Stadium, das bis zu 80.000 Menschen fasst.

Spezialkonstruktion für Tirana geplant

Für die Performance in Tirana wird eigens eine Spezialkonstruktion errichtet. Das Eagle Stadium, das regulär nur Platz für etwa 22.500 Menschen bietet, wird temporär ausgebaut.

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Kritik am Event bleibt dennoch nicht aus. So äußerte sich die Chefin des albanischen Journalist:innenverbandes laut „Complex“: „Es ist unverständlich, warum der Ministerpräsident beschließt, die Menschen zu provozieren, indem er für Kanye West wirbt.“

Entschuldigung als Marketingstrategie?

Ye entschuldigte sich Anfang Januar in einem öffentlichen Brief in der „New York Times“ für seine vergangenen Fehltritte. Er begründete diese mit seiner bipolaren Störung und betonte, kein Nazi und kein Antisemit zu sein. Diese Erklärung wurde jedoch eher von der Öffentlichkeit als Marketingstrategie gewertet, da der Brief kurz vor dem Release seines neuen Albums „Bully“ erschien und sein musikalisches Comeback einläuten sollte.