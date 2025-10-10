„Diddl“ ist zurück! So erfolgreich startet das Comeback der Kultfigur

Sharon Stone wollte bereits in den 90ern einen „Barbie“-Film drehen

Die „Diddl-Maus“ feiert ihre Rückkehr! Das Retro-Accessoire könnte sogar „Labubus“ vom Thron stoßen.

„Diddl“ kehrt nach über zehn Jahren Verkaufspause offenbar auf den deutschen Markt zurück. 2026 soll es so weit sein. In anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Belgien ist das „Diddl“-Comeback bereits ein Erfolg.

„Diddl“-Relaunch 2025 startete in Frankreich

Der Vorschlag zur Wiederauflage der Kultfigur kam nach Angaben des Unternehmens „Kontiki“, das in Frankreich schon zuvor für den Vertrieb von „Diddl“ verantwortlich war. Die Firma wandte sich direkt an den Erfinder Thomas Goletz. Auch im belgischen Wallonien werden die „Diddl“-Artikel wieder angeboten. Von den 64 neuen Produkten seien laut Vertriebsfirma nach dem Verkaufsstart Anfang Oktober bereits einige ausverkauft. 2026 soll laut der „Deutschen Presseagentur“ nun auch Deutschland folgen.

„Diddl“ sei laut Goletz in den letzten zehn Jahren in einen „Dornröschenschlaf“ verfallen

In den 90er- und frühen 2000er-Jahren waren die Sammel- und Tauschobjekte von „Diddl“ fester Bestandteil deutscher Pausenhöfe. Neben der „Diddl-Maus“ entwarf der gebürtige Hamburger Goletz weitere Figuren: die „Diddl-Dame Diddlina“, den Teddybären „Pimboli“ und das Pferd „Galupy“. Das Sortiment reichte von den bekannten Blöcken über Briefpapier, Tage- und Freundebücher bis zu Kaffeebechern, Bettwäsche sowie Schulranzen und entwickelte sich europaweit zu einem lukrativen Merchandising-Geschäft. 2016 scheiterte jedoch der Versuch des Zeichners, „Diddl“ neu aufzulegen, nachdem die Produktion in Deutschland bereits 2014 eingestellt worden war.

Wird die „Diddl-Maus“ den „Labubus“ gefährlich?

Der erfolgreiche Relaunch der „Diddl“-Produkte in Frankreich und Belgien könnte ein positives Zeichen für den geplanten Vertrieb in Deutschland und weiteren europäischen Ländern sein. Die „Diddl-Maus“ könnte somit den aktuellen Hype um die Fellmonster namens „Labubu“ überstrahlen. Die Plüschtiere des chinesischen Herstellers und Händlers „Pop Mart“ werden laut „Welt“ derzeit von Influencer:innen auf TikTok gehypet. Diese filmen sich beim Öffnen der „Überraschungsboxen“, stellen die Clips online und „befeuern“ so den Trend.