Die Ärzte kündigen Berlin-Tour 2022 an – hier die Termine und Tickets

Achtung, Schenkelklopfer: Wer wüsste besser, wann Corona endlich keine Gefahr mehr darstellt, als eine Band namens Die Ärzte? Eben. Und eben deshalb – und weil wir alle nach über einem Jahr ohne Livemusik verdammt nochmal einen Grund zur Vorfreude brauchen – kündigen Die Ärzte nun eine Tour an. Kleiner Wermutstropfen: Diese Tour wird sehr klein und sehr lokal ausfallen. Bela, Farin und Rod treten im Rahmen ihrer BERLIN TOUR MMXXII ausschließlich in Berliner Clubs, Hallen und Freilichtbühnen auf. Oder wie sie es selbst nennen: „DIE ÄRZTE – auuus Berlin, IN Berlin!“

13 Berlin-Konzerte haben Die Ärzte für das Jahr 2022 geplant und dabei, wenn schon nicht an andere Städte, an jede Größenordnung gedacht: Die Tour beginnt am 7. Mai 2022 im sehr kleinen Schokoladen in Berlin-Mitte – und endet am 27. und 28. August 2022 auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Wer nicht in Berlin wohnt, nicht anreisen will oder schlichtweg keine Tickets kriegen wird, sollte nicht allzu traurig sein: Die ursprünglich für 2020 geplante, auf Winter 2021 verschobene Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz wurde bisher nicht abgesagt. Wobei, ach, die ist ja schon längst ausverkauft!