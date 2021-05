Die Ärzte: Video zur vierten HELL-Single „Ich, am Strand“

Foto: Jörg Steinmetz. All rights reserved.

Farin Urlaub tut im neuesten Video das, was er – vermeintlich – am besten kann: Gitarre spielen und Urlaub machen. Die Ärzte haben ihren Clip zur Single „Ich, am Strand“ veröffentlicht und stimmen damit auch ein wenig auf die Rückkehr zur Normalität ein.

Im Song besingt Farin Urlaub in wenigen Minuten einen ganzen Lebenslauf – vom Neugeborenen, Scheidungskind mit vom Hund abgebissenem Ohr, pubertierendem Teenager mit Beule in der Hose und der späteren Obdachlosigkeit als Erwachsener. Wiederkehrend sind dabei die schönen Erinnerungen von Tagen am Strand.

Die Single „Ich, am Strand“ ist seit dem 14. Mai als recycelte 7-Inch inklusive Downloadcode erhältlich. Exklusiv auf Vinyl ist auch „das frappierend lebensechte Hörspiel ,Treffen sich zwei Punker‘“ zu hören.

Am Ende des Videos ist zu sehen, wie Farin und Bela den Indoor-Strand durch eine Tür verlassen. Dahinter wartet schon Rod auf sie und zu hören ist ihr Fan-Chor – eine Anspielung auf die kommenden Konzerte. Für die jüngst angekündigte Buffalo Bill in Rom Tour 2022 gibt es derzeit noch Karten.

Die Ärzte live: Buffalo Bill in Rom Tour 2022

03.06.22 Hannover – Expo Plaza

04.06.22 Köln – Rhein-Energie-Stadion

09.06.22 Dresden – Rudolf-Harbig-Stadion

18.06.22 Thun – Stockhorn Arena

24.06.22 Heilbronn – Frankenstadion

26.06.22 Bayreuth – Volksfestplatz

18.08.22 Erfurt – Domplatz – Ausverkauft

19.08.22 Erfurt – Domplatz – Zusatzkonzert

20.08.22 Bremen – Bürgerweide

26.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof

03.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide

08.09.22 Graz – Messe Graz Open Air

10.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion

11.09.22 Mannheim – Maimarktgelände

17.09.22 Nohfelden-Bosen – Festwiese am Bostalsee