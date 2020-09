Die Ärzte kündigen neue Tourdaten für 2021 sowie Single „True Romance“ an

Die Ärzte haben ihre anstehenden Live-Termine auf 2021 verschoben, da aufgrund der Corona-Krise im November und Dezember keine Veranstaltungen dieser Größenordnung möglich sind.

Hierzu heißt es von offizieller Seite:

Liebe Fans der Besten Band der Welt, leider können aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der “In The Ä Tonight Tour” in 2020 nicht stattfinden. Wir haben mit der Band entschieden, die Tour Ende 2021 nachzuholen. Die Tickets behalten für die neuen Termine in 2021 ihre Gültigkeit. Solltet Ihr an den neuen Terminen verhindert sein, ab dem 28.09.20 beginnt die Kartenrückerstattung, und zwar ausschließlich an den VVK-Stellen, bei denen die Tickets gekauft wurden, und nur gegen Rückgabe des Originaltickets.

Die Ärzte live 2021 – die Tourdaten im Überblick

30.10.2021: BERLIN Max-Schmeling-Halle

(verlegt vom 18.12.2020)

31.10.2021: BERLIN Max-Schmeling-Halle

(verlegt vom 19.12.2020)

02.11.2021: FRANKFURT/M. Festhalle

(verlegt vom 08.12.2020)

03.11.2021: FRANKFURT/M. Festhalle

(verlegt vom 09.12.2020)

09.11.2021: HANNOVER TUI Arena

(verlegt vom 07.11.2020)

10.11.2021: HANNOVER TUI Arena

(verlegt vom 08.11.2020)

11.11.2021: BREMEN ÖVB Arena

(verlegt vom 15.11.2020)

15.11.2021: LEIPZIG Arena

(verlegt vom 10.11.2020)

16.11.2021: LEIPZIG Arena

(verlegt vom 11.11.2020)

18.11.2021: KÖLN Lanxess Arena

(verlegt vom 13.11.2020)

26.11.2021: CHEMNITZ Messe Chemnitz

(verlegt vom 13.12.2020)

28.11.2021: ERFURT Messe

(verlegt vom 05.12.2020)

30.11.2021: DORTMUND Westfalenhalle 1

(verlegt vom 01.12.2020)

01.12.2021: DORTMUND Westfalenhalle 1

(verlegt vom 02.12.2020)

02.12.2021: DORTMUND Westfalenhalle 1

(verlegt vom 03.12.2020)

05.12.2021: HAMBURG Barclaycard Arena

(verlegt vom 24.11.2020)

06.12.2021: HAMBURG Barclaycard Arena

(verlegt vom 25.11.2020)

08.12.2021: STUTTGART Schleyer-Halle

(verlegt vom 20.11.2020)

09.12.2021: STUTTGART Schleyer-Halle

(verlegt vom 21.11.2020)

11.12.2021: AT–BAD HOFGASTEIN Sound & Snow

(verlegt vom 11.12.2020)

14.12.2021: CH-ZÜRICH Hallenstadion

(verlegt vom 21.12.2020)

15.12.2021: CH-ZÜRICH Hallenstadion

(verlegt vom 22.12.2020)

17.12.2021: AT-WIEN Wiener Stadthalle

(verlegt vom 17.11.2020)

18.12.2021: AT-WIEN Wiener Stadthalle

(verlegt vom 18.11.2020)

20.12.2021: MÜNCHEN Olympiahalle

(verlegt vom 15.12.2020)

21.12.2021: MÜNCHEN Olympiahalle

(verlegt vom 16.12.2020)

Die Ärzte: „True Romance“ und neues Album „HELL“ kommen bald

Die Wartezeit dürfte für Fans indes erträglich werden: AM 23. Oktober 2020 ein neues Album von Die Ärzte. Es heißt HELL, die erste Single „Morgens Pauken“ ist bereits veröffentlicht und am 9. Oktober soll die zweite folgen mit dem Namen „True Romance“. In einem Newsletter erklären Die Ärzte dazu:

„Was ist denn hier los? DIE BESTE BAND DER WELT wird plötzlich romantisch? So richtig mit Querflöte, Streicherteppich, Kerzen, Rotwein und allem Pipapo? Aber klar doch! Denn Gott ist schließlich Liebe. Und heißt Alexa. Oder war’s Siri? Jedenfalls ist er (Oder sie? Oder es?) immer für ein gutes Gespräch und etwas Sexualtherapie zu haben.

So ist sie halt, die schöne neue Hyper-Welt – endlich erklärt uns mal jemand, wie das wirklich zugeht im Single-Apartment der Gegenwart. Und wer wäre besser dafür geeignet, als die bekannten Schmerzlos-Poeten von DIE ÄRZTE? Was kostet der Reim?

Schüttle deinen Hintern könnte man indes völlig überzeugend und ganz unverfänglich sagen. Denn das süßeste Lied der Stadt ist vor allem auch eins: unverschämt tanzbar. Mit dem richtigen Schwung an den absolut richtigen Stellen. Und mit Flamenco-Gitarre! Also: Halt’s Maul und spiel deine TRUE ROMANCE.

TRUE ROMANCE erscheint am 9.10.2020 auf 7″-Vinyl (inkl. Downloadcode), im Streaming, als Download und Video, enthält außerdem die Misanthropie-Ballade ABSCHIED sowie die Hoffnungs-Hymne RÜCKKEHR (beide nur echt auf 33 RPM!) und ist ab sofort überall vorbestellbar. Es ist die zweite Single-Auskopplung aus HELL, dem neuen, am 23.10.2020 erscheinenden Album von DIE ÄRZTE.“

Hier besagte Playlist:

„Morgens Pauken“ von Die Ärzte – das Video: