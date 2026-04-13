Die Ärzte live 2027: Tickets, Termine, Vorverkauf

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Die Ärzte

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Foto: Pressefoto „Die Ärzte“. Jörg Steinmetz/Paul Gärtner. All rights reserved.

Die Ärzte touren im April, Mai und Juni 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jetzt Tickets sichern.

„Manchmal kommen sie wieder“, schreibt Bela B auf Instagram. „Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.“

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Klare Sache: Die beste Band der Welt“ geht wieder einmal auf Tournee.

„Der Vorverkauf für „die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027“ startet am 15. April 2026 um 10 Uhr ausschließlich im Link in der Bio“, schreibt der „DÄ“-Schlagzeuger weiter.

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Mclusky live in Dresden

die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027

  • 08.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle
  • 09.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle
  • 12.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
  • 13.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
  • 14.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
  • 17.04.2027 – Chemnitz – Messe
  • 20.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA
  • 21.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA
  • 24.04.2027 – Düsseldorf – PSD BANK DOME
  • 26.04.2027 – München – Olympiahalle München
  • 27.04.2027 – München – Olympiahalle München
  • 29.04.2027 – Köln – LANXESS arena
  • 30.04.2027 – Köln – LANXESS arena
  • 04.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena
  • 05.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena
  • 08.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena
  • 09.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena
  • 12.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle
  • 13.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle
  • 15.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt
  • 16.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt
  • 19.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion
  • 20.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion
  • 24.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle
  • 25.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle
  • 27.05.2027 – Freiburg – Sick-Arena
  • 29.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt
  • 30.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt
  • 01.06.2027 – Hannover – ZAG Arena
  • 02.06.2027 – Hannover – ZAG Arena
  • 05.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide
  • 06.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide

Sassan Niasseri schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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