Kaum Chance auf Ärzte-Tickets – Fans enttäuscht und wütend

Nur wenige Minuten nach dem Beginn des Vorverkaufs für die Ärzte-Tour 2027 gab es in vielen Städten schon keine Tickets mehr. Der Frust bei Fans ist groß.

32 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen die Ärzte 2027. Darunter allein vier Auftritte in Berlin (2x Max-Schmeling-Halle, 2x Parkbühne Wuhlheide). Da sollte es doch möglich sein, wenigstens ein oder zwei Tickets zu bekommen. Die Wahrheit ist: Für viele Fans gab es offenbar keine Chance.

Am Mittwoch (15. April) um 10 Uhr startete der Vorverkauf auf der Website der Ärzte und schon um kurz nach 10 Uhr waren viele Karten vergeben. Für den Bestellvorgang musste man sich angemeldet haben und auch wichtige Daten parat halten. Doch auch trotz dieser Vorbereitung bekamen viele nicht einmal die Chance dazu, zuzugreifen.

Entsprechend enttäuscht, traurig und wütend reagierten Anhänger der Berliner Band, die mit vergünstigten Sozialtickets in allen Städten (die auch deutlich länger verfügbar waren!) auch an die Bedürftigen unter ihren Fans denken, über das Schreckensszenario.

„10Uhr, keine Karten mehr. Der Tag ist seitdem gelaufen – mega schlechte Laune“, schrieb eine Userin unter der Tour-Ankündigung auf Instagram. Eine andere Nutzerin wurde noch deutlicher: Nach zwei Minuten waren keine Tickets mehr verfügbar. Anscheinend wurde die alle vorab reserviert und dann gab es nur noch welche in hohen Kategorien zu absoluten Mondscheinpreisen und selbst die waren nach 10 min ausverkauft… bin richtig traurig, dass das mittlerweile so läuft und kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne der Bands ist.“ Eine weitere Userin grantelte auf Instagram: „Komplette Verarsche. Mal sehen wo die Tickets in 3 Wochen auftauchen.“

Vor allem viele ältere Hörer der Ärzte, die der Gruppe seit Jahren die Treue halten, beschwerten sich über das umständliche Ticket-Verfahren, das gewissermaßen Adrenalin kostete und Frustrationstoleranz verlangte.

Die Ärzte live 2027: Wie kommt man noch an Tickets?

Wie geht es nun weiter, wenn man keine Tickets bekommen hat? Die Ärzte warnen eindringlich davor, bei Reseller-Plattformen zu kaufen. Da die Karten personalisiert werden müssen, ist es möglich, dass man am Ende nicht einmal Zugang zum Konzert bekommt. Derzeit gibt es noch bei Eventim in einigen Städten VIP-Packages, die allerdings deutlich teurer sind als die auf der Website der Ärzte angebotenen Tickets.

Wer seine hart erkämpften Tickets per Vorauskasse kaufte, bekam eine E-Mail mit der Information, dass der ausstehende Betrag innerhalb weniger Tage auf das angegebene Konto überwiesen werden muss. Es ist möglich, dass viele Fans im Eifer des Gefechts mehr Tickets gebucht haben als nötig (um überhaupt eine Chance zu haben oder um Freunde zu erfreuen).

Hier könnte es deshalb nach Ablauf des Überweisungszeitraums noch zu einigen Rückläufer-Tickets kommen. Ob diese dann wieder im Shop auf bademeister.com landen oder an andere autorisierte Vorverkaufsstellen gehen werden, ist aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Es war möglich, bis zu acht Eintrittskarten pro Bestellung zu buchen. Wer also in den nächsten Tagen aufmerksam ist, könnte so noch eine Chance haben. Ob es eine offizielle Mitteilung über eine Wiederverfügbarkeit von Ärzte-Tickets gibt, bleibt aber unbekannt.