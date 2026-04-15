Ärzte-Tour 2027: Warum jetzt ein Blick auf DIESE Stadt lohnt

Für fast alle angesetzten Städte gibt es nach nur wenigen Stunden Vorverkauf keine Tickets mehr für Die Ärzte. Doch es gibt eine Ausnahme.

Seit 10 Uhr läuft der Vorverkauf für die Tickets der Ärzte-Tour 2027 am Mittwoch (15. April). Der Run auf die Website der Band war wenig überraschend gewaltig. Schon nach nur 10 Minuten waren alle Konzerte der Band in ihrer Heimatstadt Berlin ausverkauft. Es gibt aber noch vereinzelt Sozialtickets und Tickets für Rollstuhlfahrer mit Begleitung.

Nach mehr als einer Stunde sieht es auch in fast allen anderen Städten schlecht aus, Karten für die Ärzte zu bekommen. Reguläre Tickets sind von Chemnitz bis München nicht mehr zu haben. Die Band warnt, wie das eigentlich alle tun, natürlich davor, nun bei Viagogo und Co. aktiv zu werden.

Dennoch gibt es gegen Mittag noch sehr gute Chancen, die Ärzte 2027 live zu sehen – und zwar in Zürich. Um 12:30 Uhr war es bei unserer Stichprobe noch möglich, für die Auftritte am 19. und 20. Mai Karten zu bekommen. Einziger Haken: Der Preis ist etwas höher. 103 Euro sind für reguläre Tickets auf der Website der Ärzte fällig.

Auch für Zürich gibt es Sozialtickets. Ein Blick auf Ticketcorner zeigt, dass noch zahlreiche Karten verfügbar sind. Wer zuschlagen will, braucht allerdings seine KulturLegi-Nummer, die sozial Bedürftige in der Schweiz erhalten.

Die Ärzte auf Tour 2027: Wichtige Hinweise zum VVK

Für den Vorverkauf haben die Ärzte noch wichtige Infos zusammengefasst, die man unbedingt wissen sollte:

Tickethandel und Schwarzmarkt: Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.

Personalisierung & Ticketanzahl: Die Karten sind personalisiert. Der Vor- und Nachname muss unmittelbar nach Erhalt der Tickets in die Leerzeile auf dem Ticket eingetragen werden. Es können pro Besteller 8 Tickets bestellt werden. Für Sozialtickets gilt: maximal 4 Tickets pro Besteller.

Zahlarten: Man kann bei uns per Vorauskasse und Kreditkarte bezahlen. Wir akzeptieren nur Visa und Mastercard, nicht American Express. Bezahlen mit PayPal ist nicht möglich.

Ticketversand: Wir bitten um Verständnis, dass der Ticketversand bis zu 4 Wochen zuzüglich Postlaufzeit dauern kann.

Taschenregelung: Bei den Konzerten sind nur Taschen bis max. Größe DIN A4 erlaubt.

die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027