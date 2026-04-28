„Happy 2bD“: Farin Urlaubs neuer Song zu Deutschland

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Farin Urlaub

Farin Urlaub  |  Farin Urlaub über Deutschland – neue Solo-Single „Happy 2bD“

Foto: Dieter Jakob. All rights reserved.

Mit „Happy 2bD“ wirft Farin Urlaub einen ironischen Blick auf Deutschland, Identität und Rechtsruck. Dazu kündigt er ein Soloalbum für Herbst 2026 an.

Nach der Ankündigung der Tour für 2027 können sich Die-Ärzte-Fans erneut freuen: Von Sänger und Songschreiber Farin Urlaub wurde direkt auch ein Soloalbum angekündigt.

Die erste Single „Happy 2bD“ erschien bereits am 24. April auf allen Streamingdiensten. Doch was steckt hinter diesem kryptischen Songtitel?

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Worum geht es jetzt eigentlich?

„Happy to be Deutsch“ singt Farin Urlaub in seinem neuen Song – allerdings auf ironische Art und Weise, wie man es von seiner Musik bereits gewohnt ist. Er äußert sich spöttisch über deutsche Kultur, Identität und Stolz. Hier ein Textauszug vom neuen Track: „Unsre Brücken stürzen ein (Brücken stürzen ein). Häuser fall’n um (Häuser fall’n um). Züge stehen still (Züge stehen still). Frag dich mal, warum. Ich weiß, das möchte keiner hören. Wir sind ein Volk von Amatеuren. Wir sind wohl besser im Zеrstör’n.“

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Was er zum Rechtsruck sagt

Auch aktuelle politische Themen und Entwicklungen lässt Farin Urlaub nicht unangetastet. Auf den Rechtsruck in Deutschland macht er mit folgenden Worten in „Happy 2bD“ aufmerksam: „Aber jetzt wird alles besser, jetzt wird alles gut. Wir sind ganz artig und vergießen kein Blut. Es geht aufwärts und im DeutschlandTrend. Die AfD bei 88 Prozent“ und „Es ist ein rechtes Phänomen, nicht so schön, nicht so schlau. Wird Europa wieder wegen uns in Flammen steh’n?“

Hört hier in „Happy 2bD“ rein:

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Und der Sound?

Sein neuer Song ist vergleichsweise wenig rockig und erinnert musikalisch eher an Neue Deutsche Welle. Es handelt sich dabei auch nicht um das erste Soloprojekt des Die-Ärzte-Sängers: Farin Urlaub nimmt schon seit etwa 25 Jahren Musik auch mal dohne seine Bandkollegen Bela B und odrigo González auf.

Denn es gibt immer was zu sagen. Und das gesamte Album soll im Herbst 2026 erscheinen.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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