Die Musikexpress Playlist zum Heft 07/23

Jeden Monat neu: unsere neue große Musikexpress-Playlist zum Streamen!

Zu jeder Ausgabe gibt es eine neu kuratierte Playlist mit den Song-Empfehlungen der ME-Redaktion. Hier könnt ihr parallel zum Lesen gleich mal reinhören in die Musik, von der wir euch im Heft erzählen. Für die Leser*innen, die nicht auf unsere exklusive Heft-CD verzichten wollen, wird sie weiterhin im ME-Abo (das übrigens jederzeit kündbar ist) erhältlich sein. Auf der Juli-Playlist gibt es diesmal Musik von:

Jayda G

Die Dance-Music der gebürtigen Kanadierin und Wahl-Londonerin klingt poppiger, satter und saftiger als auf dem Vorgänger. Willkommen in dieser zeitgemäßen Disco mit autobiografischem Tiefgang.

Django Django

Die Briten von Django Django wagen auf ihrem fünften Album einen wilden Genre-Parcours: von Electro-Pop über House zu Breakbeats. Und sie haben spannende Gäste dabei, wie hier Nullerjahre-Indie-Posterboy Jack Peñate.

Geese

Too Country for School: Die New Yorker Indie-Band updatet Blues- und Country-Einflüsse: „Cowboy Nudes“ klingt nach unbegrenzten Möglichkeiten und Wüstenstaub, nach High-Energy und Genre-Bending.

Squid

Squid klingen, wie nur Squid klingen können. Man könnte sagen: Die Sturm-und-Drang-Band des Warp-Lables macht Ambient-Krach-Folk-Jazz-Post-Punk. Oder man lässt sich vom eklektischen Rausch mitreisen.

Jake Shears

LAST MAN DANCING heißt das Comeback-Album des Scissor-Sisters-Frontmanns – und das ist Programm. Jake Shears dekliniert mit satten Beats und E-Piano-Nostalgie die goldene Disco-Ära durch.

Mega Bog

Das neue Album von Erin Birgy aka Mega Bog ist ein Befreiungsschlag: Immer noch irgendwie freaky und vertrackt, diesmal aber auch unverschämt poppig. Synth-Pop mit großen Melodien.