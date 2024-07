Die Nerven: Video zur neuen Single „Achtzehn“ hier sehen

Die Nerven erinnern sich in „Achtzehn“ an die nicht so rosigen Teenager-Zeiten.

„Ein Hoch auf die Jugend, zum Glück ist sie vorbei": Die Nerven haben ihre neue Single inklusive Video mit privaten Einblicken aus der Bandvergangenheit geteilt. „Achtzehn" ist der bereits vierte Song aus dem neuen Album WIR WAREN HIER, das am 13. September über das Indie-Label Glitterhouse Records erscheint. Mit Hinblick auf die Lyrics kann man zurecht behaupten: Der Song ist einer der emotionalsten Songs, den die Band bis heute veröffentlicht hat. Max Rieger, Kevin Kuhn und Julian Knoth zeigen mit dem Track eine ganz neue Seite von sich – auch weil Streicher den Song untermalen. Diese wurden von Friedrich Paravicini arrangiert, gespielt und aufgenommen. Lieblingsalben: Max Rieger über 1000 HURTS von Shellac „‚Achtzehn'" ist ein Lied über Jugend. Sie war schlimm und sie war schön, aber vor allem war sie schlimm. Es ist seitdem mit jedem Tag besser geworden. Das Musikvideo besteht aus Filmmaterial aus den frühen Jahren unserer Bandgeschichte, ins Leere gefilmt von Angelo Fonfara, Florian Krauss und vor allem Thomas Westner. Geschnitten hat es Alex Kraudelt." Die Nerven haben sich 2010 in Esslingen gegründet und leben mittlerweile auf Stuttgart und Berlin verteilt. Nach ersten Digital-Releases erschien 2012 FLUIDUM, gefolgt von FUN im Jahr 2014 und OUT im darauffolgenden Jahr. Bekannt für ihre Live-Qualitäten, war es ein logischer Schritt, 2017 das Live-Album LIVE IN EUROPA herauszubringen. Doch erst mit FAKE gelang Die Nerven ein Chart-Erfolg – Platz 13. 2022 erscheint ihr fünftes, selbstbetiteltes Album DIE NERVEN auf Glitterhouse Records. Die erste Singleauskopplung „Europa" wurde durch einen Auftritt im ZDF Magazin Royale auch bei jenen bekannt, die sich bis dato nicht mit dem Alternative-Rock des Trios auseinandergesetzt hatte. Mit WIR WAREN HIER wird ihr bereits sechstes Studioalbum erscheinen, gefolgt von einer ausgedehnten Tournee. Die Nerven live in Deutschland: „Auf der Flucht vor der Wirklichkeit"-Tour 2024 19.07. Waltenhausen

02.08. Lott Festival

10.08. Bergfunk Open Air

05.11. Hannover – Faust

06.11. Berlin – Astra Kulturhaus

07.11. Essen – Zeche Carl

12.11. Mannheim – Alte Feuerwache

13.11. Nürnberg – z-Bau

14.11. München – Technikum

15.11. Dornbirn, AT – Spielboden

16.11. Zürich, CH – Bogen F

26.11. Hamburg – Fabrik

27.11. Frankfurt – Das Bett

28.11. Bielefeld – Forum

29.11. Köln – Kantine