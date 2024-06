Die Nerven teilen neue Single und kündigen Album für September an

Mit WIR WAREN HIER kündigen Die Nerven ihr sechstes Album an. Hört hier den ersten Track daraus.

Die Nerven melden sich mit der Single „ALS ICH DAVONLIEF“ zurück. Kevin Kuhn, Julian Knoth und Max Rieger wollen es aber nicht nur bei einer neuen Single belassen: „Wir freuen uns sehr, unser neues Album anzukündigen“, schreibt die Gruppe auf Instagram.

Ihre sechste Platte wird den Titel WIR WAREN HIER tragen und am 13. September erscheinen. Bis dahin gibt es weitere Vorab-Tracks zu hören – so kommt nach „ALS ICH DAVON LIEF“ bereits am Freitag, den 15. Juni, der nächste Song der LP heraus.

Hier in „ALS ICH DAVONLIEF“ reinhören:

Die neue Single von Die Nerven wird mit „One, Two, Three, Four“ eingezählt und dann losgerockt. Im Refrain heißt es: „Auf der Flucht vor der Wirklichkeit ist mir kein Weg zu weit“

Kommendes Album ist im Restaurant entstanden

Inhaltlich soll es auf dem neuen Werk viel um die Verschmutzung der Welt und rücksichtslose Verschwendung gehen. Aufgenommen wurde jedoch nicht in einem Tonstudio – der Ort des Geschehens war ein ehemaliges Sterne-Restaurant in Stuttgart. Am Stuttgarter Schlossplatz mit Blick auf die Oper nahmen Die Nerven die neuen Tracks in einer vierwöchigen Session auf. „Wir waren wieder alle gemeinsam in einem Raum, und plötzlich ging alles wieder wie von alleine“, heißt es zum Prozess in der Pressemitteilung. „Es haben sich wie von selber Leitmotive gebildet, die alle Songs miteinander verbinden.“

Der Titel WIR WAREN HIER klingt schon fast nach Abschluss, als wäre die kommende LP ein letztes, krönendes Werk von Die Nerven. Allerdings ist eher das Gegenteil der Fall. „Es ist das erste Album, das wir machen, das sich nicht so anfühlt wie unser letztes Album. Und das ist gut so“, sagt die Band dazu.