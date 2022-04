„Die Passion“: Dann ist Gil Ofarim auf RTL als Jünger Jesu zu sehen

„Frieden, Nächstenliebe und Zusammenhalt“ – diese Werte vereine die Passionsgeschichte, so „RTL“ auf seiner Webseite. Der Fernsehsender zeigt am Mittwoch, den 13. April, um 20:15 Uhr eine in die Jetztzeit adaptierte Version des Leidenswegs Christi. Auch in musikalischer Hinsicht ist das Live-Event in der Moderne beheimatet: Die letzten Tage des Messias sollen „von richtigen Popkrachern“ begleitet werden. Für reichlich Zündstoff in den vergangenen Tagen sorgte eine bestimmte Besetzung. So soll Gil Ofarim ausgerechnet als Jünger Jesu zu sehen.

Ofarim muss sich vor Gericht verantworten

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Sänger einem Rezeptionisten des Leipziger „Westin“-Hotels vorgeworfen, ihn antisemitisch beleidigt zu haben. Ein halbes Jahr nach den Anschuldigungen hat die Staatsanwaltschaft nicht nur das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter eingestellt, sondern auch Anklage gegen Ofarim selbst erhoben. Sie wirft ihm Verleumdung und falsche Verdächtigung vor. „RTL“ hält dennoch an dem Sänger fest – zumindest vorerst: „Bis zu einer Verurteilung gilt für Gil Ofarim die Unschuldsvermutung. Deshalb bleibt der 39-Jährige Teil von ‚Die Passion‘“, heißt es in einer Erklärung des Senders.

In den Rollen findet sich die gewohnte Garde des Privatfernsehens