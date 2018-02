Die Umschlag-Panne bei den Oscars 2017 ist nun Teil der Werbung für die nächste Verleihung

In der Nacht von Sonntag zu Montag werden zum 90. Mal die Oscars, die wichtigsten Filmpreise der Welt, verliehen. Moderator ist zum zweiten Mal in Folge Jimmy Kimmel, der 2017 souverän und von vielen Zuschauern und Kritikern gelobt durch die Veranstaltung führte. Die Trump-Gags saßen, Witze über Matt Damon wurde zum Dauerbrenner des Abends. Und dann passierte das große Unglück: Bei der Verleihung des Awards für den besten Film, wurde fälschlicherweise „La La Land“ ausgerufen, erst später stellte sich „Moonlight“ als Film des Jahres heraus. Ein vertauschter Umschlag sorgte für Chaos auf der Bühne.

Auch interessant Alle Oscar-Nominierungen 2018 im Überblick Einen Mitarbeiter des Unternehmens, das sich um die Umschläge mit den Siegern kümmert, kostete die Umschlag-Panne den Job. Kimmel, der versuchte die Situation mit Humor zu retten, darf aber trotzdem weitermachen und baut die Panne in die Werbekampagne für die Oscars 2018 ein. Unter dem Motto „What Could Possibly Go Wrong?“ („Was kann schon schiefgehen?“ kündigt er die Gala am Sonntag an. Dazu wurde nun ein Spot veröffentlicht, in dem der Moderator das Umschlag-Chaos wie ein großes Trauma behandelt:

Der vermeintliche Therapeut in dem Video ist Warren Beatty, der großen Anteil an der Verwechslung im Vorjahr hatte. Gemeinsam mit seiner Kollegin Faye Dunaway rief er „La La Land“ fälschlicherweise als besten Film des Jahres aus. Dem Hype um die Oscars würde ein erneuter Fehler wie dieser bestimmt nicht schaden, immerhin kämpft die Verleihung seit Jahren mit sinkenden TV-Quoten. Durch die Panne mit dem Umschlag bestimmte das Event nach langer Zeit wieder die weltweiten Schlagzeilen.