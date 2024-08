Dies sind die beliebtesten Adele-Songs in Deutschland

Spotify hat Adeles Konzert-Marathon in München genutzt, um ihre Streaming-Hits in Deutschland zu ermitteln.

Adele steckt noch mitten in ihrem Konzert-Marathon in München. Am Mittwoch (14. August) steht die Sängerin das fünfte von insgesamt zehn Malen vor dem Publikum in der eigens für sich errichteten Adele World. Aber auf welchen Song freuen sich die 74.000 Fans eigentlich am meisten?

Diese Frage hat Spotify jetzt beantwortet, belegt mit ihren eigenen Streamingdaten. Was hört also das Land mit der zweitgrößten Anzahl an Adele-Fans in Europa am liebsten?

Die beliebtesten Adele-Songs in Deutschland: Top 3 auf Spotify

„Someone Like You“ „Set Fire to the Rain“ „Rolling in the Deep“

Alles unumstritten Adele-Klassiker, aber die Konzerte haben auch Einfluss auf die Streamingzahlen der Songs, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so große Aufmerksamkeit bekommen haben. Diese Lieder haben seit dem 2. August 2024 signifikante Zuwächse verzeichnet:

„I’ll Be Waiting“ – Die Streams dieses Songs aus dem Album „21“ stiegen um 1750 Prozent.

„Hold On“ – Der Track aus Adeles Album „30“ verzeichnete einen Anstieg der Streams um über 950 Prozent.

„Take It All“ – Ebenfalls aus dem Album „21“, dessen Streams um mehr als 900 Prozent zulegten.

Adele und Spotify, da war doch was…

Mit der Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums „30“ 2021 hatte Adele in der Streaming-Welt bereits für Aufsehen gesorgt. Die Pop-Ikone hatte Spotify dazu veranlasst, die Shuffle-Funktion für Alben auf der Plattform zu ändern, um den Musiker:innen mehr Kontrolle über die Reihenfolge ihrer Songs zu geben.

Wie sie selbst via Twitter erklärte, wurde die Shuffle-Funktion als Standardeinstellung beim Hören von Alben entfernt. „Das war der einzige Wunsch, den ich in unserer sich ständig verändernden Branche hatte“, schrieb sie, und weiter: „Wir erstellen unsere Alben nicht ohne Grund mit so viel Sorgfalt und Bedacht auf unsere Trackliste. Unsere Kunst erzählt eine Geschichte und unsere Geschichten sollten so gehört werden, wie wir es beabsichtigen. Danke, Spotify, dass du zugehört hast.“

Shuffle-Funktion nicht gänzlich verschwunden

Seit dem wird jede Platte – einschließlich Adeles Album „30“ – automatisch in der vorgesehenen Reihenfolge abgespielt, vorausgesetzt, der Nutzer oder die Nutzerin hat ein Premium-Abonnement. Die Zufallswiedergabe kann jedoch weiterhin aktiviert werden, indem das „Shuffle“-Symbol auf der Track-Ansicht angeklickt wird. Für Playlists ist Shuffle weiterhin die Standardeinstellung.

Im Jahr 2021 stellte Adele mit ihrem Song „Easy On Me“ einen weltweiten Spotify-Rekord für die meisten Streams an einem Tag auf, indem er innerhalb von 24 Stunden 24 Millionen gestreamt wurde.