Adele: Trackliste für neues Album „30“ veröffentlicht

In weniger als drei Wochen – am 19. November – erscheint das neue Album von Adele. Es trägt den Titel „30“. Die amerikanische Ausgabe des ROLLING STONE bestätigte nun die Titel der 15 Stücke auf der Deluxe-Ausgabe. Am Montag (1.11.) hatte der US-Einzelhändler „Target“ die Platte zur Vorbestellung ins Netz gestellt.

Neben der 33-jährigen Musikerin werden zwei weitere Künstler auf der Trackliste aufgeführt. Bei dem Song „All Night Parking Interlude“ ist es Erroll Garner – wie der 1977 verstorbene US-Jazzpianist integriert wurde, zum Beispiel durch Archiv-Aufnahmen, ist noch unklar. Außerdem befindet sich unter den drei Bonustracks eine alternative Version ihrer Hit-Single „Easy On Me“ – zusammen mit dem US-Country-Star Chris Stapleton.

Die Trackliste von „30“:

1. Strangers by Nature

2. Easy on Me

3. My Little Love

4. Cry Your Heart Out

5. Oh My God

6. Can I Get It

7. I Drink Wine

8. All Night Parking Interlude (With Erroll Garner)

9. Woman Like Me

10. Hold On

11. To Be Loved

12. Love Is a Game

Bonus Tracks:

13. Wild Wild West

14. Can’t Be Together

15. Easy on Me (With Chris Stapleton)