Diese Schurken: Queens Of The Stone Age kündigen endlich ihr neues Album „VILLAINS” an

Na bitte, geht doch: Queens Of The Stone Age haben nach wochen-, ach, monatelangen Spekulationen und Hinweisen endlich ihr neues Album angekündigt. Und das auf ziemlich unterhaltsame Art und Weise.

Ein am Mittwochabend auf YouTube und Facebook veröffentlichtes Video zeigt die Queens Of The Stone Age, wie sie sich einem Lügendetektortest stellen. Während Josh Homme sichtlich gelangweilt Fragen beantwortet, unter anderem nach einem ihm angeblich kaum bekannten Hitproduzenten namens Mark Ronson, steht der plötzlich unübersehbar im Zimmer und legt auf. Weitere Erkenntnisse des Tests: Das neue Album der Queens Of The Stone Age heißt VILLAINS, ein Song darauf „Feet Don’t Fail Me“ (und der könnte, ausgehend vom zu hörenden Auszug, ein ziemliches Brett werden) – und Josh Homme will tanzen oder tanzen lassen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum von VILLAINS ist noch nicht bekannt. Ihr Vorgängeralbum …LIKE CLOCKWORK erschien 2013.