Queens of the Stone Age in Berlin: Support, Setlist, Tickets, Anfahrt, Wetter

Am Dienstag, den 12. August, werden Queens of the Stone Age live in der Hauptstadt performen. Hier alle Infos zur Show.

Am 12. August kommen Queens of the Stone Age nach Berlin in die Zitadelle Spandau. Das Konzert findet im Rahmen des „Citadel Music Festivals“ statt und ist Teil des 20-jährigen Jubiläums des Festivals. Später im Jahr kommt die Band im Rahmen ihrer „Catacombs Tour“ noch einmal in die Hauptstadt. Hier alle Infos zu ihrem ersten 2025er Gig in Berlin.

Zeiten & Support

Einlass ist ab 17:00 Uhr, Konzertbeginn um 19:00 Uhr. Special Guest ist Londoner All-Female Act So Good. Ab ca. 20 Uhr kann mit QOTSA gerechnet werden, gegen 22 Uhr wird der Gig zum Ende kommen.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann man sich an vergangenen Konzerten orientieren. Laut „Setlist.fm“ könnte die Songauswahl wie folgt aussehen:

Regular John Sick, Sick, Sick Burn the Witch My God Is the Sun Negative Space In the Fade Paper Machete Time & Place I Sat by the Ocean Go With the Flow Mexicola Kalopsia Emotion Sickness Carnavoyeur Make It Wit Chu Little Sister No One Knows A Song for the Dead

Tickets

Auf Eventim sind aktuell noch Tickets für das Konzert erhältlich. Der Preis liegt bei rund 70 Euro pro Karte. Es gilt freie Platzwahl, wer früh da ist, sichert sich also die besten Plätze.

Anfahrt & Parken

Anreise mit dem Auto oder Motorrad

Adresse: Zitadelle Spandau, Am Juliusturm, 13599 Berlin

Parken

In der Nähe der Zitadelle gibt es nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Deshalb wird empfohlen, die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreten – sofern auf das Auto verzichtet werden kann. Vorzugsweise sollte man mit der U7 bis zur Haltestelle Zitadelle fahren.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

U-Bahn: Mit der Linie U7 bis zur Station „Zitadelle“ fahren. S-Bahn: Mit den Linien S75+9 bis zur Station „Spandau“ fahren. Bus: mit der Linie X33 sowie Fern- und Regionalbahn bis zur Station Bhf. Berlin-Spandau fahren. Die Fahrtzeit beträgt ca. 30 min. von Berlin-Mitte aus.

Wetter

Für den Konzerttag am 12. August sind sommerliche 27 Grad vorhergesagt. Es wird überwiegend warm und sonnig mit einzelnen Wolkenfeldern.