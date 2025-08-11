Queens Of The Stone Age live in Berlin: Wetter, Anfahrt, Tickets, Setlist

von 
Queens Of The Stone Age kommen nach Berlin.

Foto: Getty Images North America. Harmony Gerber. All rights reserved.
Sechs lange Jahre mussten Fans auf neue Musik der Wüstenrock-Legenden warten, im Juni 2023 war es dann endlich so weit: Mit „In Times New Roman…“ erschien das achte Album der Queens Of The Stone Age. Im Sommer 2024 kehrte die Band nochmal für ein Konzert nach Hamburg zurück, die zweite geplante Show in Berlin musste krankheitsbedingt abgesagt werden.

Am 12. August tritt die Band jedoch wieder auf, und zwar im Rahmen des „Citadel Music Festivals“ in der Spandauer Zitadelle. Hier findet ihr alle Infos zu ihrer Show in Berlin.

Tickets

Die Show in der Zitadelle ist kein Ersatztermin für das Konzert von 2024. Tickets erhält man hier für 70€.

Zeiten

Der Einlass ist um 17 Uhr, das Konzert startet um 19 Uhr. Begleitet werden die Queens Of The Stone Age von der Londoner Band So Good.

In Times New Roman...
Setlist

Diese Songs spielten die Queens Of The Stone Age bei ihrem Konzert Ende Juli 2025 in Stuttgart:

  1. Regular John
  2. Sick, Sick, Sick
  3. Burn the Witch
  4. My God Is the Sun
  5. Negative Space
  6. In the Fade
  7. Paper
  8. Machete
  9. Time & Place
  10. I Sat by the Ocean
  11. Go With the Flow
  12. Mexicola
  13. Kalopsia
  14. Emotion Sickness
  15. Carnavoyeur
  16. Make It Wit Chu
  17. Little Sister
  18. No One Knows
  19. A Song for the Dead

Anfahrt

Die Zitadelle Spandau ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: mit der U-Bahn-Linie U7 (Haltestelle Zitadelle) oder der S-Bahn (S5, S3 oder S9 bis Spandau und dann mit dem Bus X33 oder zu Fuß).

Wetter

Es soll warm werden, die Höchsttemperatur liegt bei 27 Grad, abends kann es dann aber auf ungefähr 20 Grad abkühlen.

