Foo Fighters gehen 2026 auf Stadion-Tour (…aber nicht alleine)

Dave Grohl bestätigt: Die Foo Fighters geben 2026 Konzerte mit Queens of the Stone Age. Dazu gibt's auch gleich einen neuen Song.

Die Foo Fighters gehen 2026 auf Arenatour mit Queens of the Stone Age. Die Konzertreihe startet im August in Toronto, Kanada, und endet im September in Las Vegas.

Zuletzt hatte die Rockband aus Seattle 2023/2024 eine größere Tour gespielt. Für die kommenden zwölf Shows haben sie sich Queens of the Stone Age als Support dazugeholt, die bei fast allen Terminen auf der Bühne stehen werden.

Es wird die erste Stadiontournee der Foo Fighters seit ihrer „Everything or Nothing at All“-Tour von 2023 bis 2024 sein. Sie folgt auf ihre jüngste Reihe von Überraschungskonzerten in US-Clubs sowie Arena-Shows im Ausland.

„Seit unserer Rückkehr auf die Bühne in San Luis Obispo vor fünf Wochen wurde uns wieder bewusst, warum wir diese Sache mit den Foo Fighters so lieben und uns ihr für immer verschrieben haben“, sagte Dave Grohl in einer Presseerklärung.

„Von der Wiedervereinigung als Band und dem Blick auf eine Liste mit Songs aus 30 Jahren, die wir wieder aufleben lassen wollten, über die Neukomposition von Versionen mit der unglaublichen Unterstützung des einzigartigen Ilan Rubin am Schlagzeug bis hin zur Wiederverbindung mit unseren fantastischen Fans, denen wir alles geben, was wir haben – unabhängig von der Größe des Veranstaltungsortes –, denn ohne sie wären wir nicht hier: Wir haben den solidesten Kern. Und endlich geht die Sonne über dem Horizont auf“, fuhr er fort.

Foo Fighters auf Tour 2026: Termine

4. August 2026 – Toronto, Rogers Stadium, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

6. August – Detroit, Ford Field, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

8. August – Chicago, Soldier Field, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

10. August – Cleveland, Huntington Bank Field, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

13 .August – Philadelphia, Lincoln Financial Field, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

15. August – Nashville, Nissan Stadium, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

17. August – Washington, Nationals Park, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

12. September – Fargo, Fargodome, mit Mannequin Pussy

15. September – Regina, Mosaic Stadium, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

17. September – Edmonton, Commonwealth Stadium, mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy

20. September – Vancouver, BC Place, mit Queens of the Stone Age und Gouge Away

26. September – Las Vegas, Allegiant Stadium, mit Queens of the Stone Age und Gouge Away

Tickets sind ab dem 31. Oktober, 10 Uhr lokaler Zeit, über Ticketmaster erhältlich. Termine in Europa wurden bislang nicht angekündigt.

Neuer Song „Asking for a Friend“

Pünktlich zur Tourankündigung haben die Foo Fighters den neuen Song „Asking for a Friend“ veröffentlicht. Das Stück sei „ein Song für alle, die geduldig in der Kälte gewartet haben und sich auf Hoffnung und Glauben verlassen haben, dass sich ihr Horizont zeigen würde“, sagte Grohl laut „Consequence of Sound“. „Auf der Suche nach Beweisen, während man an einem Wunsch festhält, bis die Sonne wieder scheint.“

Anfang Oktober hatte die Band zudem ein neues Live-Album veröffentlicht: FOO FIGHTERS – ARE PLAYING WHERE??? VOL. 1 erschien auf Bandcamp.