„Dune“: Wird Robert Pattinson im dritten Teil dabei sein?

Die ersten beiden Teile der Wüsten-Saga „Dune“ waren ein internationaler Erfolg. Mittlerweile soll Denis Villeneuve auch schon am Drehbuch zu seiner dritten Adaption sitzen. Casting-Ideen würde es diesbezüglich wohl auch schon geben.

Was ist an den Gerüchten dran?

„Deadline“ zufolge behaupten nun Quellen, die dem Projekt nahe stehen, dass Robert Pattinson jetzt Teil des Franchises werden könnte. Genauer gesagt soll der 38-Jährige für die Rolle des Bösewichts Scytale im Gespräch stehen. Ein offizielles Angebot an den Schauspieler soll es jedoch noch nicht geben.

Die Dreharbeiten für den dritten Teil sollen schon diesen Sommer starten. Es wird erwartet, dass auch viele der anderen renommierten Schauspieler:innen der ersten beiden Filme zurückkehren werden, darunter Zendaya, Timothée Chalamet und Florence Pugh.

Mehr zu „Dune“

„Dune“ basiert auf der gleichnamigen Sci-Fi-Buchreihe von Frank Herbert und umfasst aktuell zwei Spielfilme (2021 „Dune: Teil eins“ und 2024 „Dune: Teil zwei“). Zusammen sollen sie weltweit 1,12 Milliarden US-Dollar eingespielt haben und gewannen nach 15 Nominierungen acht Oscars.

In den ersten beiden Teilen wird der junge Paul Atreides in einen Machtkampf um das wertvolle Spice verwickelt, das für das Überleben des gesamten Universums entscheidend ist. Nachdem seine Familie durch Verrat gestürzt wird, muss Paul sein Schicksal als potenzieller Messias der einheimischen Fremen annehmen und die Kontrolle über den Wüstenplaneten Arrakis zurückgewinnen.

Im November 2024 erschien außerdem die Spin-Off-Serie „Dune: Prophecy“, die etwa 10.000 Jahre vor den Ereignissen in den Filmen spielt.

Vom Vampir zum Fledermausmann – und jetzt in die Wüste?

Robert Pattinson hatte seinen ersten größeren Auftritt auf der Leinwand 2005 in „Harry Potter und der Feuerkelch“. Der weltweite Durchbruch gelang ihm jedoch ab 2008 mit der Rolle des Edward Cullen in der „Twilight“-Saga. 2022 war der Brite in der Hauptrolle von „The Batman“ zu sehen.

Aktuell scheint Pattinson – ob mit oder ohne „Dune“ – einen recht vollen Terminkalender zu haben. Gemeinsam mit Zendaya wird er dieses Jahr im Film „The Drama“ und 2026 in „The Odyssey“ zu sehen sein. Außerdem ist er für den Film „Primetime“ als Produzent tätig.