Hunde können manchmal mit ihren versteckten Qualitäten überraschen (Okay, Menschen auch). Im folgenden Fall erwies sich einer von ihnen als Britney-Spears-Fan mit musikalischem Talent. Vorhang auf für Riley.

Riley ist der Star eines neuen Viralvideos, in dem er im Dunkeln steht und, möglicherweise, Spears‘ „Toxic“ jault:

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD — matt (@matthardn) July 21, 2018

„Glaube nur ich das oder klingt Riley so, als ob er „Toxic“ von Britney Spears singt?,“ schrieb Twitter-User @matthardn zu dem nur dreisekündigen Video, bevor es hunderttausende Male retweetet wurde. Bisher wurde es über vier Millionen Mal abgespielt, über 160.000 Menschen teilten es auf Twitter.

Britney Spears feiert 2018 ein großes Jubiläum: Ihre erste Single „…Baby One More Time“ erschien vor sage und schreibe 20 Jahren, im Oktober 1998. BABY ONE MORE TIME wurde das meistverkaufte Debütalbum einer Künstlerin, das je in den USA erschienen ist, Spears veröffentlichte seitdem acht weitere Alben, wurde zur Geschäftsfrau und sorgte neben ihren Imagewechseln auch mit Privatem für Schlagzeilen.

Im Sommer 2018 kommt Britney Spears auf ihrer „Piece of Me“-Tour auch in Deutschland vorbei. Am 6. August könnt Ihr sie in Berlin (Mercedes-Benz Arena) erleben, am 13. August in Mönchengladbach (Sparkassenpark).