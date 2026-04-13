Britney Spears checkt in Entzugsklinik ein: Der erste Schritt

Spears hat sich in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Nach ihrer Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer zieht sie Konsequenzen.

Das Leben von Britney Spears war und ist von Höhen und Tiefen geprägt. Insbesondere Anfang der 2000er-Jahre galt sie als einer der größten Popstars der Welt und überzeugte Millionen Fans mit zahlreichen Hits. Ihre Karriere war allerdings von jahrelangen familiären Problemen sowie Alkohol- und Drogendelikten begleitet. Mit einem solchen Vorfall fiel sie zuletzt wieder auf: Am 5. März 2026 wurde die Musikerin wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Nun zieht sie Konsequenzen.

Britney Spears lässt sich selbst einweisen

Nachdem Beamte im kalifornischen Ventura County eine Meldung über einen unberechenbar fahrenden BMW erhalten hatten, stoppten sie das Fahrzeug und fanden Britney Spears darin vor. Die Sängerin wurde anschließend in ein nahegelegenes Bezirksgefängnis gebracht; der Verdacht lautete auf Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nach einigen Stunden war die 44-Jährige wieder auf freiem Fuß, wie „AP“ berichtete. Am 4. Mai 2026 muss sie vor Gericht erscheinen, wo über eine mögliche Anklage wegen der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt entschieden wird.

Bevor es zum Prozess kommt, scheint die Interpretin von „Hit Me Baby One More Time“ nun eigene Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen. Die Grammy-Preisträgerin hat sich selbst in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Das bestätigte eine Sprecherin aus ihrem Umfeld gegenüber „AP“. Weitere Details zum bevorstehenden Aufenthalt in der Klinik wurden nicht bekannt gegeben.

Britney Spears strebt Veränderung an

Die Aufnahme in therapeutische Behandlung ist wohl der erste Schritt in Richtung eines angestrebten Wandels im Leben der Sängerin. Nach der Verhaftung im März veröffentlichte ihr Umfeld gegenüber „Billboard“ ein Statement: „Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist.“

Weiter hieß es: „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an die Gesetze halten, und hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Hoffentlich bekommt sie in dieser schwierigen Zeit die Hilfe und Unterstützung, die sie braucht.“ Diesen Worten lässt Britney Spears nun offenbar Taten folgen.