Madonna und Britney Spears: Neue Zusammenarbeit auf kommendem Album?

Eine Zusammenarbeit wie bei „Me Against the Music“ könnte bald Realität werden.

Madonna und Britney Spears sind zwei große Namen der Pop-Musik. Bereits im Jahr 2003 arbeiteten sie gemeinsam an dem Hit „Me Against the Music“. Nun machen Gerüchte die Runde, dass die beiden Sängerinnen ähnlich wie damals 2003 wieder zueinander finden könnten.

Will Madonna Britney Spears auf neuem Album haben?

Die Queen of Pop arbeitet derzeit an einem Nachfolger ihres 2019er Albums „Madame X“. Gerüchten zufolge soll sie sich darum bemühen, Britney Spears für einen Part auf ihrem neuen Werk zu gewinnen. So sagte eine Quelle gegenüber der Zeitschrift „Bizarre Column“: „Madonna hält Britney nicht nur für eine brillante Künstlerin, sondern auch für einen liebenswerten Menschen.“

Weiter hieß es im Statement: „Sie hatten in der Vergangenheit viel Spaß bei der Zusammenarbeit und hatten bereits darüber gesprochen, wieder zusammenzuarbeiten. Madonna war der Meinung, dass Britney etwas zu ihrem neuen Album beitragen oder vielleicht bei einer Songidee mitwirken könnte. Sie fühlt sich mit Britney verbunden und hat sich trotz aller Sorgen um ihr Wohlergehen in den letzten Jahren immer wieder lautstark für sie eingesetzt. Madonna ist eine der wenigen Menschen auf der Welt, die den Stress und die Probleme versteht, die damit einhergehen, zu den berühmtesten Menschen der Welt zu gehören.“

Madonna als Mentorin

Die beiden Musikerinnen verbindet ohne Frage eine Freundschaft. So sagte die „Hit Me Baby One More Time“-Interpretin über Madonna, sie sehe sie als Mentorin und sei insbesondere für ihre Unterstützung nach der Trennung von Pop-Sänger Justin Timberlake dankbar.

In ihrer Biografie „The Woman in Me“ schrieb Britney Spears über die Begegnung mit der damals 62-Jährigen: „Sie war atemberaubend schön und strahlte Kraft und Selbstbewusstsein aus. Sie ging direkt zum Fenster, schaute hinaus und sagte: „Schöne Aussicht.“ Madonnas überragendes Selbstbewusstsein half mir, meine Situation mit neuen Augen zu betrachten. Ich glaube, sie hatte wahrscheinlich ein intuitives Gespür dafür, was ich gerade durchmachte. Ich brauchte damals ein wenig Orientierung. Ich war verwirrt, was mein Leben anging. Sie versuchte, mir als Mentorin zur Seite zu stehen.“

Eine weitere Zusammenarbeit der beiden Frauen wäre vor allem für Pop-Fans der frühen 2000er ein wahr gewordener Traum. Ob sich die Gerüchte am Ende bewahrheiten werden, bleibt abzuwarten.