Britney Spears: So hat sich der Popstar in 20 Jahren verändert

Britney Spears feiert 2018 ein großes Jubiläum: Ihre erste Single „…Baby One More Time“ erschien vor sage und schreibe 20 Jahren, im Oktober 1998 – zumindest in den USA. Im Januar 1999 folgte ihr gleichnamiges, weltweit veröffentlichtes Debütalbum – und prompt war die damals 18-jährige Sängerin ein Popstar.

Der Rest ist Geschichte: …BABY ONE MORE TIME wurde das meistverkaufte Debütalbum einer Künstlerin, das je in den USA erschienen ist, Spears veröffentlichte seitdem acht weitere Alben, wurde zur Geschäftsfrau und sorgte neben ihren Imagewechseln auch mit Privatem für Schlagzeilen.

2016 erschien Britney Spears‘ aktuelles Album GLORY, von 2013-2017 unterhielt sie eine Dauershow namens „Piece Of Me“ in Las Vegas. Und mit dieser Show geht Britney Spears diesen Sommer auf Europareise und wird in dem Zuge auch zwei Konzerte in Deutschland geben. Eines in Berlin, eines in Mönchengladbach. Tickets hättet Ihr in unserem Ticketshop kaufen können, beide Shows sind aber bereits ausverkauft.

Ihr wollt Britney Spears trotzdem sehen? Guckt mal oben, da findet Ihr Bilder aus der 20-jährigen Karriere von Britney Spears und wie sie zwischen 1999 und 2018 sich verändert hat.