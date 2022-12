Dilla und futurebae feiern im neuen Musikvideo das „Sektfrühstück“

Am Mittwoch (07. Dezember) haben futurebae und Dilla das Musikvideo zur gemeinsamen Single „Sektfrühstück“ veröffentlicht. Darin prosten die Musikerinnen ihren Fans und Freund*innen zu und feiern die Existenz des alkoholischen Getränks.

Ein Sektchen mit futurebae und Dilla

Im Clip stoßen die Musikerinnen mit Fans und Freund*innen an und rühmen das geliebte Getränk. Laut Songtext macht man mit einem Sektfrühstück, auch um 15 Uhr, niemals etwas falsch: „15 Uhr, wir machen Sektfrühstück. Morgen Arbeit, aber stresst mich nicht. Ich mach‘, was ich mag, trink‘ mich durch den Tag.“

Gewohnt ironisch kommentieren die Beiden den Track im Pressetext: „Wir besingen das schönste Getränk seit es Weintrauben gibt. Sektfrühstück prickelt sich durch deine Ohren direkt ins Herz und macht Durst auf mehr. Unsere Verzehrempfehlung: mit Eiswürfeln auf Dauerschleife servieren!“

Das Musikvideo gibt es hier:

Am 16. Dezember wird Dilla bei futurebaes Show in Berlin auftreten. Auch Tropikel Ltd und TimmyT werden beim sogenannten „Jahresabschlussabriss“ der Musikerin Gäste sein.

Hört hier futurebaes jüngste EP SEKTFRÜHSTÜCK: