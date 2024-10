Dionne Warwick zum Tod von Cissy Houston: „Ich bin zutiefst betrübt“

Aber: „Sie ist an einem viel besseren Ort“, so die Sängerin über die verstorbene Mutter von Whitney Houston.

Einen Tag nach dem Tod von Cissy Houston am Montag (7. Oktober 2024) hat sich ihre Nichte Dionne Warwick zu Wort gemeldet.

Welchen Trost es jetzt gibt

Auf X schrieb die Sängerin, sie sei „zutiefst traurig“ über das Ableben des Familienoberhaupts. „Aber zu wissen, dass meine Tante Cissy friedlich gestorben ist und dass sie an einem viel besseren Ort ist, ist ein Trost für mich“, sagte sie weiter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Den Tod bestätigte ihre Schwiegertochter Pat Houston am Montag (7. Oktober). Sie sei in ihrem Haus in New Jersey mit 91 Jahren ihrer Alzheimer-Krankheit erlegen. „Unsere Herzen sind voller Schmerz und Traurigkeit“, so Houston gegenüber der „Associated Press“. „Wir haben die Matriarchin unserer Familie verloren. Mutter Cissy war eine starke und überragende Figur in unserem Leben“, erklärte die Schwiegertochter weiter.

Mehr zum Familien-Klan

Cissy Houston war nicht nur Warwicks Tante und Whitney Houstons Mutter. Sie sang auch als Backgroundsängerin in der Gruppe Sweet Inspirations. Die Band gründete sie zusammen mit ihrer Schwester Lee Warwick und ihrer Nichte Dee Dee in den späten 1950er-Jahren. Das Trio sang in wechselnder Besetzung für Elvis Presley, Otis Redding, The Drifters und viele mehr.

Ihre Nichte Dionne Warwick wuchs inmitten dieser von Gospel-Musik geprägten Sängerinnenfamilie auf. Schon früh sang auch sie mit ihrer Schwester Dee Dee, ihrer Mutter Lee und deren Schwester Emily Drinkard, der späteren Cissy Houston, im Gospel-Chor The Drinkard Singers.

Im Jahr 2022 wurde Dionne Warwick in die Rock & Roll Hall of Fame für ihr musikalisches Werk aufgenommen. Damals sagte sie dem „People“-Magazin, zu ihrer Tante habe sie wegen des Altersunterschieds von nur sieben Jahren immer ein schwesterliches Verhältnis gehabt.