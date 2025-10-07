Donald Trump macht Super-Bowl-Ansage zu Bad Bunny

Bad Bunny beim Super Bowl: Es wird schon jetzt mit ICE-Einsatz gedroht

Der US-Präsident äußerte sich in einem Interview launisch über das Gastspiel des Rappers in der Halbzeitshow beim Super Bowl.

Donald Trump hat sich erstmals öffentlich zum Auftritt von Bad Bunny in der Halbzeitshow des kommenden Super Bowl 2026 zu Wort gemeldet. Bislang hatte der US-Präsident zu der überraschenden, aber mehrheitlich positiv aufgenommenen Wahl des HipHop-Stars geschwiegen.

Nun wurde Trump von Newsmax-Moderator Greg Kelly während eines Interviews am Montag (06. Oktober) darauf angesprochen. Allerdings mit der Frage, ob es angemessen sei, einen Boykott der NFL in Betracht zu ziehen, da diese einen Musiker engagiert habe, der sich gegen die Einwanderungsbehörde ICE ausspricht und generell andere Ansichten vertritt als die amtierende US-Regierung.

„Ich habe noch nie von ihm gehört, ich weiß gar nicht, wer das ist“, antwortete der 79-Jährige, nur um dann kurz auszuholen: „Ich weiß nicht, warum sie das tun. Es ist verrückt … Ich finde es absolut lächerlich.“

Donald Trump hat andere Gründe, sauer auf die NFL zu sein

Dass sich Trump in der Folge eher über die neuen Kick-Off-Regeln der NFL mokierte („Es sieht so schrecklich aus. Um ehrlich zu sein, es wertet den Football wirklich ab“) und gar nicht weiter auf Bad Bunny einging, könnte entweder heißen, dass ihm egal ist, wer in der Halbzeit des größten Sport-Events der Erde auf der Bühne steht. Oder es ist wirklich so, dass der US-Präsident tatsächlich einmal keine Meinung dazu hat, weil er buchstäblich noch nie etwas Bad Bunny gehört hat.

Weil der Rapper der erste männliche Latin-Solo-Artist beim Super Bowl ist, bewerten viele die Auswahl der NFL als politisches Statement (vielleicht spielt es auch eine klitzekleine Rolle, dass er zu den meistgestreamten Musikern der Gegenwart gehört). Republikaner befürchten nun allen Ernstes, dass der Super Bowl auch eine Überpräsenz illegaler Einwanderer bringen könnte.

Bad Bunny hatte kürzlich erst klar gemacht, er werde aus Sorge vor Eingriffen der ICE-Behörde vorerst keine weiteren Konzerte in den USA spielen – nur um dann die große Ausnahme, nämlich den Auftritt in der Halbzeit des Super Bowl, zu bestätigen.

Der Super Bowl LX findet am 08. Februar 2026 im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien (in der San Francisco Bay Area) statt. In diesem Jahr war auch Donald Trump höchstpersönlich dabei. Auch im kommenden Jahr wird mit seiner Teilnahme gerechnet. Vielleicht hat er bis dahin ja eine begründete Meinung zu Bad Bunny.