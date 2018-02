Donald Trump will, dass Oprah Winfrey als Präsidentin kanditiert

Man hätte meinen können, Oprah Winfrey habe sich bei den diesjährigen Golden Globes sozusagen schon um die nächste Präsidentschaft beworben: „Eine neue Zeit bricht an“, sagte die 63-Jährige während ihrer Rede bei der Verleihung. Eine Zeit, meinte Winfrey, in der Frauen gleichberechtigt sind und sexuelle Belästigung und Sexismus ein Ende haben. Sie hoffe, dass bald „nie wieder jemand ‚me too‘ sagen müsse“.

Anschließend wurde die Moderatorin oft als mögliche Kandidatin der Demokraten 2020 gehandelt und obwohl sie selbst bereits geäußert hat, an einer Kandidatur nicht interessiert zu sein, twitterte Trump nach ihrem Auftritt im CBS-Nachrichtenmagazin „60 Minutes“ am 18. Februar: „Ich hoffe, Oprah kandidiert, dann wird sie bloßgestellt und besiegt werden – genau wie alle anderen“.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Februar 2018