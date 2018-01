Video: Oprah Winfreys bewegende „Golden Globe“-Rede gegen Sexismus

Im vergangenen Jahr setzte Meryl Streep mit dem Cecil B. DeMille-Award für ihr Lebenswerk in der Hand zu einer Brandrede gegen Ungleichheit und Donald Trump an, am Sonntag erhielt nun Moderatorin Oprah Winfrey die Auszeichnung bei den Golden Globes 2018. Und auch sie nutzte die damit verbundene Redezeit und Aufmerksamkeit für eine bewegende Ansprache.

„Eine neue Zeit bricht an“, sagte die 63-Jährige, die als Schauspielerin in den 80ern für den Oscar nominiert wurde und 2014 den Film „Selma“ produzierte. Sie meint eine Zeit, in der Frauen endlich gleichberechtigt Macht erhalten und in der sexuelle Belästigung und Sexismus mehr bekämpft werden denn je. „Zu lang wurden Frauen nicht angehört oder ihnen wurde nicht geglaubt, wenn sie den Mut hatten, gegen die Macht von Männern aufzubegehren. Aber deren Zeit ist um“, so Winfrey.

Sie hoffe, dass bald eine Zeit anbricht, in der „nie wieder jemand ‚me too‘ sagen müsse“. Die Rede passte zum restlichen Abend, an dem die meisten Anwesenden schwarze Kleidung trugen, um gegen Sexismus und Nötigung in der Filmbranche zu protestieren. Auch viele Kommentare des Moderators Seth Meyers stützten sich auf #metoo, Harvey Weinstein und Kevin Spacey. Natalie Portman merkte bei der Verleihung des Awards für die beste Regie an, dass keine einzige Frau nominiert ist.

Die emotionale Rede von Oprah Winfrey könnt Ihr Euch hier in voller Länge anschauen: